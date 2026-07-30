Zapletalová odchádza na sústredenie, pokračuje II. liga. Športový program na dnes (31. júl)

Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová.
Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová. (Autor: TASR)
Sportnet|31. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 31. júla. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 31. júla

Futbal

  • 17:00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – MŠK Považská Bystrica, 2. kolo MONACObet ligy
  • 19:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC Slovan Galanta, 2. kolo MONACObet ligy

  • 19:00 Sparta Praha – FC Zlín, 2. kolo českej ligy

  • 20:40 Sporting Lisabon - Nottingham Forest, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Hokej

  • 11:30 Slovensko - Nemecko, prípravný zápas hráčov do 20 rokov

Tenis

  • Turnaj WTA vo Washingtone
  • Turnaj ATP v Los Cabos a vo Washingtone

Atletika

  • 15:00 stretnutie s atlétkou Emmou Zapletalovou pred ME v Birminghame

Bejzbal

  • 14:30 SlovenskoNórsko, B-kategória ME (B-skupina)

Horská cyklistika

  • 15:30 finále štafety - ME

Plavecké športy

  • 9:00 synchronizované plávanie - kvalifikácia voľná zostava žien – dvojice, ME
  • 14:30 skoky do vody -finále miešaných družstiev, ME
  • 18:00 synchronizované plávanie - finále technická zostava dvojíc žien, technická zostava mužov – sólo, ME

Veslovanie

  • 9:00 rozjazdy, ME

Rýchlostná kanoistika

  • 10:00 krátke trate, majstrovstvá Slovenska

Triatlon

  • 10:00 juniorky, ME v šprinte
  • 12:30 juniori, ME v šprinte
  • 17:00 ženy elite/U23, ME v šprinte
  • 19:15 muži elite/U23, ME v šprinte
TV program: Piatok, 31. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová.
    Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová.
    Zapletalová odchádza na sústredenie, pokračuje II. liga. Športový program na dnes (31. júl)
    dnes 00:00
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