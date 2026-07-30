Zapletalová odchádza na sústredenie, pokračuje II. liga. Športový program na dnes (31. júl)

Športový program na piatok, 31. júla
Futbal
- 17:00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – MŠK Považská Bystrica, 2. kolo MONACObet ligy
- 19:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC Slovan Galanta, 2. kolo MONACObet ligy
- 19:00 Sparta Praha – FC Zlín, 2. kolo českej ligy
- 20:40 Sporting Lisabon - Nottingham Forest, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hokej
- 11:30 Slovensko - Nemecko, prípravný zápas hráčov do 20 rokov
Tenis
- Turnaj WTA vo Washingtone
- Turnaj ATP v Los Cabos a vo Washingtone
Atletika
- 15:00 stretnutie s atlétkou Emmou Zapletalovou pred ME v Birminghame
Bejzbal
- 14:30 Slovensko – Nórsko, B-kategória ME (B-skupina)
Horská cyklistika
- 15:30 finále štafety - ME
Plavecké športy
- 9:00 synchronizované plávanie - kvalifikácia voľná zostava žien – dvojice, ME
- 14:30 skoky do vody -finále miešaných družstiev, ME
- 18:00 synchronizované plávanie - finále technická zostava dvojíc žien, technická zostava mužov – sólo, ME
Veslovanie
- 9:00 rozjazdy, ME
Rýchlostná kanoistika
- 10:00 krátke trate, majstrovstvá Slovenska
Triatlon
- 10:00 juniorky, ME v šprinte
- 12:30 juniori, ME v šprinte
- 17:00 ženy elite/U23, ME v šprinte
- 19:15 muži elite/U23, ME v šprinte
TV program: Piatok, 31. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.