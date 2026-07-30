Žilina nezvládla odvetu v Katoviciach. V pohárovej Európe končí po trpkej prehre

Konferenčná liga - odveta 2. predkola
GKS Katowice - MŠK Žilina 3:1 (0:0)
Góly: 49. Zreľák, 80. Wdowiak, 82. Škurin – 57. Kóša
Rozhodcovia: Csonka - Tóth, Bornemissza (všetci Maď.), ŽK: Klemenz, Lukasiak – Hranica, Pališčák.
GKS: Kobylak – Czerwiňski, Jedrych, Klemenz – Jirka (76. Wasielewski), Lukasiak (89. Milewski), Wolski, Borja Galán (76. Wdowiak) – Markovič (64. Bartlewicz), Zreľák (75. Škurin), Nowak
Žilina: Badžgoň – Pališčák, Minárik, Narimanidze – Hranica (88. Baleja), Bzdyl (88. Homet), Káčer (64. Adang), Bari – Kóša (69. Faško), Roginič, Iľko (64. Florea)
/prvý zápas: 1:2, postúpili Katovice/
Futbalisti MŠK Žilina končia v pohárovej Európe. V odvete 2. predkola Konferenčnej ligy prehrali na pôde Katovíc 1:3 a celkovým skóre 3:4. Prvý zápas Žilina doma vyhrala 2:1.
Poliakov čaká v 3. predkole izraelský Hapoel Tel Aviv. Vo štvrtkovom zápase ich poslal do vedenia slovenský legionár Adam Zreľák, ale na jeho zásah odpovedal František Kóša.
Potom však striedajúci Mateusz Wdowiak a po ňom Ilyo Škurin rozhodli o postupe Katovíc.
Priebeh zápasu
1. polčas:
Prvý polčas priniesol svižný futbal, najskôr dali o sebe vedieť Žilinčania. Hranica sa napravo zbavil protihráča, našiel presnou prihrávkou na hranicu šestnástky Bariho, ale prestrelil.
Onedlho mal gól na hlave Roginič, ale lopta skončila tesne vedľa žrde. Potom prebrali iniciatívu domáci a slovenský legionár v ich službách Zreľák trafil ľavú žrď.
V 19. minúte prišla najväčšia šanca „šošonov“ v prvom polčase, keď Káčer vysunul do úniku Roginiča, ale chorvátsky útočník v jasnej pozícii mieril tesne vedľa domácej brány. Do kabín tak išli oba tímy za bezgólového stavu.
2. polčas:
Aj druhý polčas začali lepšie hostia zo Žiliny. Po peknej akcii mohol dať gól Bari, ale k lopte mu chýbal iba kúsok.
Domáci následne otvorili skóre, keď Nowak posadil centrom loptu na hlavu Zreľáka a slovenský útočník poslal Poliakov do vedenia.
Odpoveď Žiliny však prišla o 8 minút, keď Hranica našiel na hranici šestnástky Kóšu a ten mal dosť času i priestoru upratať loptu k ľavej žrdi - 1:1.
Domáci potrebovali streliť gól, po inkasovaní sa začali tlačiť do ofenzívy a striedajúci Wdowiak po rohovom kope hlavou vrátil Katoviciam vedenie.
To však nebolo všetko, pretože už o dve minúty neskôr rozhodol o postupe GKS Škurin.