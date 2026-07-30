Ministerstvo športu drží štyri milióny pre futbalový zväz. Kto na to doplatí?

Spor medzi ministerstvom cestovného ruchu a športu a Slovenským futbalovým zväzom neutícha.
Ministerstvo vo štvrtok oznámilo, že dočasne pozastavuje financovanie zväzu. Spravilo tak na základe stanoviska od hlavného kontrolóra športu.
Kontrolná činnosť sa zameriavala na preverenie postupu SFZ pri uzatváraní dohôd o ručení, pristúpení k záväzku alebo inom zabezpečení záväzkov súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov, najmä vo vzťahu k spoločnostiam Best Press, Swan, Asbis SK a Apex Services.
Sumu nie je možné určiť
Kauza s mobilnými telefónmi sa prevalila pred februárovou voľbou prezidenta SFZ.
Tú opätovne vyhral Ján Kováčik, hoci v tomto prípade mal aj vážneho protikandidáta v osobe Petra Palenčíka.
Zväz čelí pokusu o exekúciu v hodnote takmer 17 miliónov eur, údajne za prevzatie 17-tisíc prémiových mobilov iPhone. SFZ však odmieta, že by tie telefóny prevzal a nikto nevie, kde sú.
Kováčik je podpísaný pod obchodnými dokumentmi medzi SFZ a firmou Best Press, ktorá mu dodávala techniku. Rovnako je jeho podpis aj na ručiteľskej dohode, podľa ktorej sa zväz svojím majetkom zaručil hlavnému dodávateľovi, firme Asbis.
Práve tieto dokumenty teraz skúmal hlavný kontrolór športu.
SFZ mu predložil viaceré verzie zmlúv o ručení podpísaných prezidentom SFZ Jánom Kováčikom, v ktorých nie je uvedená žiadna konkrétna suma.
Hlavný kontrolór športu požadoval od SFZ predloženie úplného znenia príslušných zmlúv.
SFZ podľa ministerstva nepredložil všetky požadované dokumenty, najmä zmluvy, z ktorých by bolo možné spoľahlivo určiť cenu, množstvo tovaru a celkový rozsah zabezpečených záväzkov.
„Nie je preto možné určiť, v akej výške boli podpísané ručiteľské zmluvy a či ich podpis prebehol v súlade so Stanovami SFZ a vnútornými predpismi SFZ,“ píše sa v stanovisku ministerstva.
Huliak: „Zákon nepustí“
Dodržiavanie vlastných stanov zo strany SFZ je podmienkou aj z hľadiska plnenia podmienok spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov podľa zákona o športe.
„Nemôžeme inak konať, zákon nepustí. A nemám z toho radosť.
Opäť sme nútení dočasne pozastaviť financovanie Slovenskému futbalovému zväzu kvôli nešťastným ručeniam, ktoré podpísal prezident SFZ Ján Kováčik.
Zo stanoviska hlavného kontrolóra športu vyplynulo, že nie je jasné, za akú sumu sa v mene SFZ zaručil Ján Kováčik a či týmto konaním neohrozil existenciu futbalu na Slovensku,“ uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
Hlavný kontrolór športu považuje za potrebné ďalšie preskúmanie postupu SFZ.
Podnet ohľadom konferencie
Hlavnému kontrolórovi športu bol doručený aj podnet osôb s príslušnosťou k SFZ, ktorý sa týka dôvodného podozrenia z porušenia zákona o športe pri zvolávaní a priebehu mimoriadnej Konferencie SFZ uskutočnenej formou elektronického hlasovania per rollam v dňoch 11. až 13. júla 2026.
Podklady mali byť delegátom zaslané necelých 34 hodín pred začiatkom hlasovania, hoci zákon o športe pri najvyššom orgáne národného športového zväzu vyžaduje predstih najmenej sedem dní. Delegátom vraj nebolo umožnené vyjadriť sa k jednotlivým bodom programu.
Na tejto konferencii sa hlasovalo o návrhu na vykonanie nezávislého auditu SFZ a SFZ Marketing. Návrh nezískal podporu väčšiny delegátov.
Za bolo 22 delegátov, proti 27 delegátov. 21 delegátov sa zdržalo, 16 nehlasovalo.
Návrh podporilo 14 delegátov z Východoslovenského futbalového zväzu, šesť z klubov prvej ligy a po jednom zo ZsFZ a z II. ligy.
Podozrenie zo závažného nedostatku
Ministerstvo po vlastnom vyhodnotení stanoviska hlavného kontrolóra športu dospelo k záveru, že ich súhrn v čase vydania tohto osvedčenia zakladá odôvodnené podozrenie zo závažného nedostatku.
Ministerstvo usúdilo sú splnené podmienky na postup podľa ust. § 67 ods. 10 Zákona o športe – teda na dočasné pozastavenie dotácie od ministerstva.
Ak pominie dôvod, pre ktorý bola spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov dočasne pozastavená, ministerstvo dotáciu uvoľní.
„Tento rok sme SFZ poslali už sedem miliónov eur za obdobie od januára do júna.
Je nám ľúto, že SFZ ani v čase, keď mal všetky peniaze od štátu, neplatil mzdy mládežníckym trénerom a ďalším zamestnancom, ktorí sa starajú o rozvoj mládežníckeho futbalu.
Títo zamestnanci nemali vyplatené mzdy za mesiace apríl, máj a jún, hoci SFZ mal v tom čase celú štátnu dotáciu,“ uviedol Huliak.
Mládežnícki tréneri medzitým mali dostať aprílové výplaty.
Vraj nejde o náhodu
Tretia časť príspevku pre SFZ, ktorú ministerstvo teraz zastavilo je viac ako štyri milióny eur.
SFZ to považuje za závažný zásah do financovania slovenského futbalu.
„Nejde pritom o financovanie SFZ ako organizácie, ale predovšetkým o finančné prostriedky určené na mládežnícky futbal, športovú reprezentáciu, rozvoj talentovaných športovcov, regionálne futbalové zväzy a stovky futbalových klubov na celom Slovensku,“ píše sa v stanovisku zväzu.
SFZ poukázal na to, že ostatným národným športovým zväzom už boli finančné prostriedky vyplatené v zmysle zákona o športe.
„Sme presvedčení, že nejde o náhodu ani o štandardný výkon kontrolnej činnosti.
Rovnaký postup sme zažili už na začiatku tohto roka pred februárovou volebnou konferenciou SFZ, keď bolo financovanie slovenského futbalu dočasne pozastavené dva dni pred termínom na vyplatenie prvej časti príspevku a následne, po odstránení vytýkaných nedostatkov, opätovne uvoľnené.
Dnešný vývoj preto oprávnene vyvoláva obavy, že namiesto zákonného postupu sa opäť hľadajú zástupné dôvody na obmedzenie financovania slovenského futbalu a nepriame zasahovanie do autonómie rozhodovania a fungovania národného športového zväzu,“ uvádza sa v stanovisku zväzu.
Tri mesiace sa nič nedialo
SFZ tvrdí, že obavy posilňuje aj samotný priebeh kontrolnej činnosti.
Dňa 13. apríla 2026 bolo SFZ doručené oznámenie o začatí kontroly. V zákonom stanovenej lehote, 20. apríla 2026, Slovenský futbalový zväz predložil všetky požadované dokumenty spolu s rozsiahlym písomným vyjadrením.
„Od tohto momentu, teda viac ako tri mesiace, nebola zo strany hlavného kontrolóra športu ani ministerstva vznesená jediná požiadavka na doplnenie dokumentácie, vysvetlenie alebo prijatie akýchkoľvek nápravných opatrení.
Napriek tomu sa, opäť tesne pred zákonným termínom splatnosti tretej časti príspevku uznanému športu, 31. júla 2026, objavujú informácie o jej pozastavení,“ uviedol zväz ešte deň predtým, ako vyšla oficiálna informácia z ministerstva.
Obrátili sa na UEFA
SFZ chce využiť všetky právne prostriedky na ochranu slovenského futbalu a na zabezpečenie uvoľnenia finančných prostriedkov.
Zároveň SFZ pripravuje podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa.
Existuje dôvodné podozrenie, že výkon verejnej moci je v tomto prípade využívaný spôsobom, ktorý presahuje rámec zákonných kompetencií a spôsobuje závažné škody slovenskému futbalu.
„Napriek vzniknutej situácii robíme všetko pre to, aby prípadné negatívne dôsledky sa čo najmenej dotkli futbalových klubov, trénerov, mládeže a ďalších zložiek slovenského futbalu.
SFZ už podnikol kroky smerom k UEFA s cieľom zabezpečiť dočasné finančné krytie fungovania slovenského futbalu do času, kým budú uvoľnené finančné prostriedky, ktoré mu prináležia na základe zákona o športe,“ deklaroval zväz.