Dunajská Streda spoznala ďalšieho súpera. Borbélyho tím prežil hektický záver

Sklamaný hráč FC Twente﻿
Sklamaný hráč FC Twente﻿ (Autor: FC Twente﻿)
TASR|30. júl 2026 o 23:06
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Budapešť hrala od 36. minúte v oslabení o jedného hráča.

Futbalisti Maccabi Tel Aviv sa hladkým spôsobom prebojovali do 3. predkola Európskej ligy. Po víťazstve 5:0 na pôde Šeriffu Tiraspoľ zdolali svojho súpera aj v domácej odvete 1:0.

Postup si vybojoval aj Hradec Králové, za ktorý odohrali celý zápas proti nórskemu Tromsö aj slovenskí futbalisti Jakub Uhrinčať a Samuel Dancák. „Votroci“ pred týždňom zvíťazili 1:0, doma potvrdili postup po víťazstve 3:1.

V treťom predkole bude aj turecký Besiktas, ten prešiel cez dánsky Midtjylland a aj cyperský Pafos, ktorý doma zdolal Hajduk Split 4:0 po predĺžení.

Úlohu favorita potvrdila Benfica Lisabon, tá po prehre na ihrisku FC St. Gallen 1:2 rozdrvila súpera v odvete 5:0. Anderlecht Brusel si vybojoval postup po víťazstve nad Hammarby IF 3:1.

Drámu zažil Ferencváros Budapešť pod vedením trénera Balázsa Borbélyho. Od 36. minúty hral bez vylúčeného Rommensa a hoci v závere inkasoval dva góly a remizoval s Twente 2:2, vďaka výhre 2:1 z prvého zápasu ide ďalej.

Práve holandské Twente bude súperom Dunajskej Stredy v 3. predkole Konferenčnej ligy.

Európska liga - 2. predkolo, odvety:

CSKA Sofia – Karabach FK 0:0 pp, rozstrel z 11 m 5:4

/prvý zápas: 0:0, CSKA postúpila/

Anderlecht Brusel – Hammarby IF 3:1 (0:1)

/prvý zápas: 1:1, Anderlecht postúpil/

Ferencváros Budapešť – FC Twente 2:2 (1:0)

ČK: 36. Rommens (Ferencváros) /prvý zápas: 2:1, Ferencváros postúpil/

Benfica Lisabon – FC St. Gallen 5:0 (1:0)

ČK: 57. Stanič (St. Gallen) /prvý zápas: 1:2, Benfica postúpila/

Maccabi Tel Aviv – Šeriff Tiraspoľ 1:0 (1:0)

/prvý zápas: 5:0, Maccabi postúpilo do 3. predkola/

FC Midtjylland – Besiktas Istanbul 0:2 (0:0)

ČK: 53. Erlič (Midtjylland) /prvý zápas: 0:1, Besiktas postúpil/

FC Hradec Králové – Tromsö IL 3:1 (1:1)

/prvý zápas: 1:0/ /S. Dancák a J. Uhrinčať odohrali za domácich celý zápas/

FC Pafos – HNK Hajduk Split 4:0 pp (1:0, 2:0)

/prvý zápas: 0:2, Pafos postúpil/

PAOK Solún – Dynamo Kyjev 2:0 (1:0)

/prvý zápas: 3:2, PAOK postúpil/

Európska liga

    Sklamaný hráč FC Twente﻿
    Sklamaný hráč FC Twente﻿
    Dunajská Streda spoznala ďalšieho súpera. Borbélyho tím prežil hektický záver
    št 23:061
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