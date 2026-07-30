Dunajská Streda spoznala ďalšieho súpera. Borbélyho tím prežil hektický záver

Futbalisti Maccabi Tel Aviv sa hladkým spôsobom prebojovali do 3. predkola Európskej ligy. Po víťazstve 5:0 na pôde Šeriffu Tiraspoľ zdolali svojho súpera aj v domácej odvete 1:0.
Postup si vybojoval aj Hradec Králové, za ktorý odohrali celý zápas proti nórskemu Tromsö aj slovenskí futbalisti Jakub Uhrinčať a Samuel Dancák. „Votroci“ pred týždňom zvíťazili 1:0, doma potvrdili postup po víťazstve 3:1.
V treťom predkole bude aj turecký Besiktas, ten prešiel cez dánsky Midtjylland a aj cyperský Pafos, ktorý doma zdolal Hajduk Split 4:0 po predĺžení.
Úlohu favorita potvrdila Benfica Lisabon, tá po prehre na ihrisku FC St. Gallen 1:2 rozdrvila súpera v odvete 5:0. Anderlecht Brusel si vybojoval postup po víťazstve nad Hammarby IF 3:1.
Drámu zažil Ferencváros Budapešť pod vedením trénera Balázsa Borbélyho. Od 36. minúty hral bez vylúčeného Rommensa a hoci v závere inkasoval dva góly a remizoval s Twente 2:2, vďaka výhre 2:1 z prvého zápasu ide ďalej.
Práve holandské Twente bude súperom Dunajskej Stredy v 3. predkole Konferenčnej ligy.
Európska liga - 2. predkolo, odvety:
CSKA Sofia – Karabach FK 0:0 pp, rozstrel z 11 m 5:4
/prvý zápas: 0:0, CSKA postúpila/
Anderlecht Brusel – Hammarby IF 3:1 (0:1)
/prvý zápas: 1:1, Anderlecht postúpil/
Ferencváros Budapešť – FC Twente 2:2 (1:0)
ČK: 36. Rommens (Ferencváros) /prvý zápas: 2:1, Ferencváros postúpil/
Benfica Lisabon – FC St. Gallen 5:0 (1:0)
ČK: 57. Stanič (St. Gallen) /prvý zápas: 1:2, Benfica postúpila/
Maccabi Tel Aviv – Šeriff Tiraspoľ 1:0 (1:0)
/prvý zápas: 5:0, Maccabi postúpilo do 3. predkola/
FC Midtjylland – Besiktas Istanbul 0:2 (0:0)
ČK: 53. Erlič (Midtjylland) /prvý zápas: 0:1, Besiktas postúpil/
FC Hradec Králové – Tromsö IL 3:1 (1:1)
/prvý zápas: 1:0/ /S. Dancák a J. Uhrinčať odohrali za domácich celý zápas/
FC Pafos – HNK Hajduk Split 4:0 pp (1:0, 2:0)
/prvý zápas: 0:2, Pafos postúpil/