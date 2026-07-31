Úvodné kolo Slovnaft Cupu, derby Trnavy s Komárnom či ženská Tour de France (TV tipy na víkend)

Futbalisti FC Spartak Trnava.
Futbalisti FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
Sportnet|31. júl 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Cez víkend pokračuje nová sezóna Niké ligy a druhej ligy.

V druhom kole Slovan privíta Podbrezovú, Trenčín pocestuje do Košíc, Michalovce odohrajú duel so Žilinou, Skalica hostí Ružomberok, DAC privíta nováčika z Banskej Bystrice a Komárno si zmeria sily s Trnavou.

V sobotu sa prvou etapou začína aj ženská Tour de France, ktorá však bude bez slovenskej účasti.

Tenisti a tenistky tento týždeň odohrajú prestížny turnaj vo Washingtone. Muži hrajú turnaj aj v mexickom Los Cabos a ženy v americkom Memphise.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Cez víkend pokračuje aj nový ročník Slovnaft Cupu zápasmi prvého kola.

Finišuje aj Liga národov vo volejbale mužov. Semifinále odohrajú Brazília proti USA a Japonsko bude čeliť Argentíne.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (31. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (1. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (2. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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