Úvodné kolo Slovnaft Cupu, derby Trnavy s Komárnom či ženská Tour de France (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračuje nová sezóna Niké ligy a druhej ligy.
V druhom kole Slovan privíta Podbrezovú, Trenčín pocestuje do Košíc, Michalovce odohrajú duel so Žilinou, Skalica hostí Ružomberok, DAC privíta nováčika z Banskej Bystrice a Komárno si zmeria sily s Trnavou.
V sobotu sa prvou etapou začína aj ženská Tour de France, ktorá však bude bez slovenskej účasti.
Tenisti a tenistky tento týždeň odohrajú prestížny turnaj vo Washingtone. Muži hrajú turnaj aj v mexickom Los Cabos a ženy v americkom Memphise.
Cez víkend pokračuje aj nový ročník Slovnaft Cupu zápasmi prvého kola.
Finišuje aj Liga národov vo volejbale mužov. Semifinále odohrajú Brazília proti USA a Japonsko bude čeliť Argentíne.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (31. júl)
Sobota (1. august)
Nedeľa (2. august)
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