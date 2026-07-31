Futbalové prestupy ONLINE: Real získal ďalšieho talentovaného mladíka (31. júl)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok, 31. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - piatok, 31. júl
Stones bude pôsobiť v Taliansku
7:43 Anglický reprezentačný stopér John Stones bude vo futbalovej kariére pokračovať v kádri talianskeho majstra Interu Miláno.
Dvadsaťtriročný obranca, ktorý s Anglickom na nedávnych majstrovstvách sveta získal bronz, zamieril do Interu po desaťročnom angažmáne v Manchestri City. S ním vyhral rad trofejí vrátane šiestich ligových titulov. Po minulej sezóne mu vypršala zmluva.
Stones vo farbách City prežil úspešnú éru pod vedením Pepa Guardiolu. Klub vyhral šesťkrát Premier League, tri Anglické poháre, dva Ligové poháre a pred tromi rokmi sa stal kráľom Ligy majstrov. "V City som si splnil všetky sny," povedal.
Poslednú sezónu skúsenému bekovi pokazili zranenia. Na MS však odohral päť zápasov, v semifinále proti Argentíne (1:2) si pripísal už 94. štart v národnom celku. V Interi podpísal Stones zmluvu na dva roky.
Real získal talentovaného mladíka
7:10 Španielsky futbalový klub Real Madrid angažoval útočníka Carlosa Espiho z Levante. Za 21-ročného hráča údajne zaplatil 25 miliónov eur.
O Espiho sa zaujímalo aj viacero klubov z anglickej Premier League, no pätnásťnásobný európsky šampión napokon konal najrýchlejšie.
„K nášmu klubu sa pripojí na nasledujúcich päť sezón, do 30. júna 2031,“ uviedol Real vo vyhlásení. Jeho príchod môže súvisieť aj s očakávaným odchodom Gonzala Garciu do Fulhamu.
Espi odohral v uplynulej sezóne La Ligy 25 zápasov a strelil jedenásť gólov, pripomenula agentúra AFP. Je piatou letnou posilou Realu po Marcovi Cucurellovi, Bernardovi Silvovi, Ibrahimovi Konatem a Denzelovi Dumfriesovi.
Podľa médií sa Madrid dohodol aj na podmienkach s krídelníkom RB Lipsko Yanom Diomandem a záujem má mať takisto o stredopoliara Manchestru City Rodriho.
Klub po dvoch sezónach bez významnej trofeje výrazne obmieňa káder, pričom trénera Alvara Arbelou nahradil skúsený Portugalčan Jose Mourinho.