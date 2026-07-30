Francúzski šermiari získali zlato na MS v tímovej súťaži šable, Talianky vo fleurete

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
TASR|30. júl 2026 o 16:22
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Svetový šampionát sa konal v Hong Kongu.

Francúzski šermiari získali vo štvrtok zlato na MS v Hong Kongu v tímovej súťaži v šabli. Talianky v záverečný súťažný deň šampionátu triumfovali v tímovej súťaži fleuretu.

Francúzske družstvo v zložení Benjamin Ducerf, Jean-Philippe Patrice, Sebastien Patrice a Maxime Pianfetti vo finále šable zdolalo presvedčivo šermiarov Kórejskej republiky presvedčivo 45:31. Bronz získali Rumuni.

V súťaži fleuretistiek si Talianky poradili s obhajkyňami titulu z USA 45:29. Zlatý tím tvorili Martina Batiniová, Anna Cristinová, Arianna Errigová a Martina Favarettová. Bronzové medaily patria Japonkám

MS v Hong Kongu - tímy

Muži, šabľa:

finále: Francúzsko - Kórejská rep. 45:31

o 3. miesto: Rumunsko - Maďarsko 45:39

Ženy, fleuret:

finále: Taliansko - USA 45:29

o 3. miesto: Japonsko - Francúzsko 34:31

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    Ilustračný záber
    Francúzski šermiari získali zlato na MS v tímovej súťaži šable, Talianky vo fleurete
    dnes 16:22
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