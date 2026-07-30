Francúzski šermiari získali zlato na MS v tímovej súťaži šable, Talianky vo fleurete

Francúzski šermiari získali vo štvrtok zlato na MS v Hong Kongu v tímovej súťaži v šabli. Talianky v záverečný súťažný deň šampionátu triumfovali v tímovej súťaži fleuretu.
Francúzske družstvo v zložení Benjamin Ducerf, Jean-Philippe Patrice, Sebastien Patrice a Maxime Pianfetti vo finále šable zdolalo presvedčivo šermiarov Kórejskej republiky presvedčivo 45:31. Bronz získali Rumuni.
V súťaži fleuretistiek si Talianky poradili s obhajkyňami titulu z USA 45:29. Zlatý tím tvorili Martina Batiniová, Anna Cristinová, Arianna Errigová a Martina Favarettová. Bronzové medaily patria Japonkám
MS v Hong Kongu - tímy
Muži, šabľa:
finále: Francúzsko - Kórejská rep. 45:31
o 3. miesto: Rumunsko - Maďarsko 45:39
Ženy, fleuret:
finále: Taliansko - USA 45:29
o 3. miesto: Japonsko - Francúzsko 34:31