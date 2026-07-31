Patril k najväčším legendám. Zomrel taliansky majster sveta a viacnásobný víťaz Ligy majstrov

Vo veku 66 rokov zomrel legendárny taliansky futbalista Franco Baresi.
Celú svoju hráčsku kariéru strávil v drese AC Miláno, v reprezentačnom drese Talianska triumfoval na majstrovstvách sveta 1982.
Informáciu o úmrtí priniesla oficiálna klubová webstránka AC Miláno.
Podľa oficiálneho vyjadrenia klubu podľahol v piatok ráno chorobe – ešte vlani podstúpil operáciu, pri ktorej mu odstránili nádor na pľúcach, a odvtedy sa liečil imunoterapiou.
„História Milána smúti nad úmrtím Franca Baresiho. Jeho príkladnosť a hlboký vplyv budú navždy s jeho dresom s číslom 6 neoddeliteľnou a zásadnou súčasťou DNA klubu a jeho histórie.
Klub vyjadruje súcit celej rodine Franca Baresiho,“ uvádza sa v oficiálnom klubovom stanovisku milánskeho klubu.
Jediný s každou medailou
Tvoril legendárnu obrannú štvoricu Milána spolu s Paolom Maldinim, Alessandrom Costacurtom a Maurom Tassottim, ktorá sa považuje za jednu z najlepších obranných línií v histórii futbalu.
Za taliansku reprezentáciu nastupoval v rokoch 1982 až 1994. V roku 1982 získal s “azzurri” majstrovský titul na MS v Španielsku (na turnaji ešte nenastúpil).
V roku 1994 bol súčasťou tímu, ktorý sa na MS v USA prebojoval do finále – tam Taliani prehrali s Brazíliou po jedenástkovom rozstrele, v ktorom Baresi ako prvý exekútor nepremenil svoj pokutový kop.
Baresi je jediným hráčom v histórii, ktorý na MS získal zlato, striebro aj bronz.
VIDEO: Zostrih najlepších momentov kariéry Baresiho
Vyhral všetko
Baresi bol pilierom zadných radov, 20 rokov bol súčasťou „rossoneri“ a z toho 15 v pozícii kapitána.
V drese AC Miláno získal šesť majstrovských titulov v Serii A, štyrikrát zdvíhal nad hlavu trofej pre víťaza Talianskeho superpohára.
Na konte má tiež tri triumfy v Európskom pohári majstrov (dnes Liga majstrov), dvakrát uspel s tímom v Superpohári UEFA a Interkontinentálnom pohári.
Baresi patril k hráčom, ktorých štýl nebol o okázalosti – vynikal v čítaní hry, načasovaní a autoritou na ihrisku.
Niesol olympijskú pochodeň
Diego Maradona ho označil za najlepšieho obrancu, akého kedy stretol. V rebríčku magazínu World Soccer medzi 100 najlepšími hráčmi 20. storočia figuroval na 19. mieste.
Po skončení kariéry zostal s klubom naďalej spätý – pôsobil aj ako tréner mládežníckych kategórií a od októbra 2020 zastával funkciu čestného viceprezidenta AC Miláno.
Naposledy sa na verejnosti objavil vo februári 2026, keď spolu s bývalým reprezentantom Interu Beppem Bergomim niesol olympijskú pochodeň na otváracom ceremoniáli ZOH Miláno– Cortina.
Franco Baresi zanecháva po sebe manželku a rodinu. AC Miláno v oficiálnom vyhlásení uviedlo, že jeho odkaz a číslo 6 zostanú navždy neoddeliteľnou súčasťou DNA klubu.