Patril k najväčším legendám. Zomrel taliansky majster sveta a viacnásobný víťaz Ligy majstrov

Legenda AC Miláno Franco Baresi.
Legenda AC Miláno Franco Baresi. (Autor: REUTERS)
Sportnet|31. júl 2026 o 08:08
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Celú svoju hráčsku kariéru strávil v drese AC Miláno.

Vo veku 66 rokov zomrel legendárny taliansky futbalista Franco Baresi.

Celú svoju hráčsku kariéru strávil v drese AC Miláno, v reprezentačnom drese Talianska triumfoval na majstrovstvách sveta 1982.

Informáciu o úmrtí priniesla oficiálna klubová webstránka AC Miláno.

Podľa oficiálneho vyjadrenia klubu podľahol v piatok ráno chorobe – ešte vlani podstúpil operáciu, pri ktorej mu odstránili nádor na pľúcach, a odvtedy sa liečil imunoterapiou.

„História Milána smúti nad úmrtím Franca Baresiho. Jeho príkladnosť a hlboký vplyv budú navždy s jeho dresom s číslom 6 neoddeliteľnou a zásadnou súčasťou DNA klubu a jeho histórie.

Klub vyjadruje súcit celej rodine Franca Baresiho,“ uvádza sa v oficiálnom klubovom stanovisku milánskeho klubu.

Franco Baresi, Angelo Di Livio a Christian Vieri.
Franco Baresi, Angelo Di Livio a Christian Vieri. (Autor: TASR/AP)

Jediný s každou medailou

Tvoril legendárnu obrannú štvoricu Milána spolu s Paolom Maldinim, Alessandrom Costacurtom a Maurom Tassottim, ktorá sa považuje za jednu z najlepších obranných línií v histórii futbalu.

Za taliansku reprezentáciu nastupoval v rokoch 1982 až 1994. V roku 1982 získal s “azzurri” majstrovský titul na MS v Španielsku (na turnaji ešte nenastúpil).

V roku 1994 bol súčasťou tímu, ktorý sa na MS v USA prebojoval do finále – tam Taliani prehrali s Brazíliou po jedenástkovom rozstrele, v ktorom Baresi ako prvý exekútor nepremenil svoj pokutový kop.

Baresi je jediným hráčom v histórii, ktorý na MS získal zlato, striebro aj bronz.

VIDEO: Zostrih najlepších momentov kariéry Baresiho

Vyhral všetko

Baresi bol pilierom zadných radov, 20 rokov bol súčasťou „rossoneri“ a z toho 15 v pozícii kapitána.

V drese AC Miláno získal šesť majstrovských titulov v Serii A, štyrikrát zdvíhal nad hlavu trofej pre víťaza Talianskeho superpohára.

Na konte má tiež tri triumfy v Európskom pohári majstrov (dnes Liga majstrov), dvakrát uspel s tímom v Superpohári UEFA a Interkontinentálnom pohári.

Baresi patril k hráčom, ktorých štýl nebol o okázalosti – vynikal v čítaní hry, načasovaní a autoritou na ihrisku.

Niesol olympijskú pochodeň

Diego Maradona ho označil za najlepšieho obrancu, akého kedy stretol. V rebríčku magazínu World Soccer medzi 100 najlepšími hráčmi 20. storočia figuroval na 19. mieste.

Franco Baresi.
Franco Baresi. (Autor: TASR/AP)

Po skončení kariéry zostal s klubom naďalej spätý – pôsobil aj ako tréner mládežníckych kategórií a od októbra 2020 zastával funkciu čestného viceprezidenta AC Miláno.

Naposledy sa na verejnosti objavil vo februári 2026, keď spolu s bývalým reprezentantom Interu Beppem Bergomim niesol olympijskú pochodeň na otváracom ceremoniáli ZOH Miláno– Cortina.

Franco Baresi zanecháva po sebe manželku a rodinu. AC Miláno v oficiálnom vyhlásení uviedlo, že jeho odkaz a číslo 6 zostanú navždy neoddeliteľnou súčasťou DNA klubu.

Taliansko

Legenda AC Miláno Franco Baresi.
Legenda AC Miláno Franco Baresi.
Patril k najväčším legendám. Zomrel taliansky majster sveta a viacnásobný víťaz Ligy majstrov
dnes 08:081
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