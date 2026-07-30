Slovenských bejzbalistov čaká zápas o všetko. Zahrajú si o postup do A-kategórie

Na snímke sú slovenskí reprezentanti v bejzbale.
Na snímke sú slovenskí reprezentanti v bejzbale. (Autor: Pavol Teslík)
TASR|30. júl 2026 o 18:03
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Slováci sú na ME naďalej nezdolaní.

ME v bejzbale - B-kategória

Slovensko - Ukrajina 8:6


Slovenskí bejzbalisti si zahrajú o postup do A-kategórie majstrovstiev Európy, keď neprehrali ani vo svojom štvrtom vystúpení na šampionáte.

Vo štvrtkovom zápase v poľskej Vroclavi zdolali Ukrajinu 8:6.

Slováci uzavrú svoje účinkovanie v základnej časti v piatok proti Nórsku, no už pred záverečným duelom skupiny majú istotu jednej z prvých dvoch priečok v skupine, čo im zaisťuje účasť v sobotňajšom finále (14.00 h).

Jeho víťaz si zabezpečí postup do hlavnej kategórie.

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    Na snímke sú slovenskí reprezentanti v bejzbale.
    Na snímke sú slovenskí reprezentanti v bejzbale.
    Slovenských bejzbalistov čaká zápas o všetko. Zahrajú si o postup do A-kategórie
    dnes 18:03
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