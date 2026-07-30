Slovenských bejzbalistov čaká zápas o všetko. Zahrajú si o postup do A-kategórie

ME v bejzbale - B-kategória
Slovensko - Ukrajina 8:6
Slovenskí bejzbalisti si zahrajú o postup do A-kategórie majstrovstiev Európy, keď neprehrali ani vo svojom štvrtom vystúpení na šampionáte.
Vo štvrtkovom zápase v poľskej Vroclavi zdolali Ukrajinu 8:6.
Slováci uzavrú svoje účinkovanie v základnej časti v piatok proti Nórsku, no už pred záverečným duelom skupiny majú istotu jednej z prvých dvoch priečok v skupine, čo im zaisťuje účasť v sobotňajšom finále (14.00 h).
Jeho víťaz si zabezpečí postup do hlavnej kategórie.