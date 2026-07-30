Dunajská Streda v Bosne dokráčala k postupu. Odvetu vyhrala s prehľadom

Hráči DAC Dunajská Streda sa tešia z gólu
Hráči DAC Dunajská Streda sa tešia z gólu (Autor: DAC 1904/Fekete Nándor)
Sportnet, TASR|30. júl 2026 o 20:54
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Triumf režíroval dvojgólový Ramadan.

Konferenčná liga - odveta 2. predkola

FK Velež Mostar - DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:2)

Góly: 22. a 38. Ramadan, 90.+2 Gueye

Rozhodovali: Gasperjan - Sevguljan, Ghazarjan (všetci Arm.), ŽK: Babič, Djuliman - Juklerod, Sylla

Mostar: Ribič – Hrkač Omerovič, Duranovič (78. Djuliman) – Nukič (73. Pajevič), Babič, Salčin (46. Shhade), Abdullah (46. Bajric), Mešič – Stojanovič (46. Besic), Spahič

Dunajská Streda: Ivačič – Kapanadze, Blažek, Nemanič, Juklerod (79. Csóka) – Kabič (70. Trusa), Ouro, Bationo (63. Diongue), Ramadan (63. Sylla) – Gueye, Gagua (63. Udvaros)

/prvý zápas: 0:1, Dunajská Streda postúpila do 3. predkola/

Futbalisti DAC Dunajská Streda postúpili do 3. predkola Konferenčnej ligy. V odvete druhého predkola zvíťazili nad Mostarpom 3:0. V prvom dueli DAC triumfoval 1:0.

Dunajská Streda v ďalšej fáze nastúpi proti zdolanému z 2. predkola Európskej ligy medzi holandským Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť.

DAC postúpil cez súpera v kvalifikácii európskej súťaže po štyroch rokoch, naposledy prešiel do 3. predkola EKL 2022/2023 cez faerský Vikingur Göta.

O úvodné dva góly sa vo štvrtok v Zenici postaral Ammar Ramadan, presný zásah istoty pridal Abdoulaye Gueye.

Ešte pred nadchádzajúcim európskym stretnutím v Holandsku alebo Maďarsku čaká klub zo Žitného ostrova ligový duel proti nováčikovi z Banskej Bystrice.

Priebeh zápasu Mostar - DAC

1. polčas

Domáci sa do ofenzívy pustili ako prví, ale vážnejšiu šancu mali onedlho hostia. Ribič musel po prvý raz zasahovať po strele Ramadana.

Sýrsky futbalista bol pri chuti, hral sebavedomo a svoj dobrý výkon korunoval po prvý raz v 22. minúte. Lopta prišla k nemu po dlhom centri z pravej strany na ľavú a hoci sa zdalo, že pošle loptu pred bránku stojacemu spoluhráčovi, napokon prešla Ribičovi pomedzi nohy a DAC viedol.

Ten istý hráč si o 16 minút neskôr nabehol na ďalšiu prihrávku a z 11 metrov prekonal brankára Mostaru po druhý raz - 0:2.

2. polčas

Tréner Veležu pristúpil v polčase k trom striedaniam, no k výraznejšiemu ohrozeniu Ivačičovej bránky nedošlo.

Šancu na tretí gól mal naopak na druhej strane v pohybe Kabič. Jeho tím taktiež striedal, darilo sa mu držať loptu na súperovej polovici a nútiť unavený domáci tím behať a napádať.

DAC sa dostával aj do náznakov šancí, jeho obranu však takmer zaskočil ojedinelý brejk. V úplnom závere hostia kúskovali hru a neriskovali, napriek tomu sa im darilo ohrozovať nedôraznú domácu defenzívu.

Aktivita nakoniec priniesla tretí gól v nadstavení v podaní Gueyeho, pre ktorého potiahol loptu po krídle Trusa.

Hlasy po zápase

Robert Klauss, tréner DAC: „Sme samozrejme šťastní, že sme vyhrali, spokojní so zápasom aj s postupom. Dôležité bolo vedenie v prvom polčase, keď sme ho získali, kontrolovali sme celý zápas. Výhra je zaslúžená po dobrom zápase. Tešia nás góly Ammara, ťažili sme z tréningu veci, ktoré nám v predošlých zápasoch nešli.“

Ammar Ramadan, dvojgólový strelec DAC: „Som veľmi spokojný s výsledkom a postupom do 3. predkola. Dôležitý bol gól na začiatku, vedeli sme o kvalite súpera a ukázali sme aj vlastnú. Skórovali sme zo situácii, ktoré sme trénovali. Musíme pokračovať a v nedeľu získať naspäť body, ktoré sme v prvom ligovom kole stratili. Veríme, že máme kvalitu aj na odohranie dvoch ďalších kvalitných duelov v Konferenčnej lige.“

Konferenčná liga

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