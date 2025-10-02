Chladoňová na ME v cyklistike. Športový program na dnes (3. október)

Viktória Chladoňová a Sofia Ungerová
Viktória Chladoňová a Sofia Ungerová (Autor: Marek Beneš/ SZC)
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 3. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 3. október

Futbal

  • 18:00 MFK Dukla Banská Bystrica - FK Pohronie, 11. kolo MONACObet ligy
  • 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 11. kolo MONACObet ligy
  • 20:30 TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Kolín, 6. kolo Bundesligy
  • 20:45 Hellas Verona - Sassuolo Calcio, 6. kolo Serie A
  • 20:45 Paríž FC - FC Lorient, 7. kolo Ligue 1
  • 21:00 AFC Bournemouth - FC Fulham, 7. kolo Premier League
  • 21:00 CA Osasuna - FC Getafe, 8. kolo La Ligy

Hokej

  • 17:00 MHA Martin - HC Nové Zámky, 7. kolo TIPOS SHL
  • 17:30 HK Skalica - TSS GROUP Dubnica, 7. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HK TAM Levice - HK Detva, 7. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HC 19 Humenné, 7. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - HC BIT markets TEBS Bratislava, 7. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HK Gladiators Trnava, 7. kolo TIPOS SHL

  • 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Michalovce, 8. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš, 8. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava, 8. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HC Prešov - HC Košice, 8. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves, 8. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Poprad - HK Nitra, 8. kolo Tipsport ligy

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 11. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň, 11. kolo českej extraligy
  • 17:30 BK Mladá Boleslav - Motor České Budějovice, 11. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec, 11. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Kometa Brno - Rytíři Kladno, 11. kolo českej extraligy
  • 18:30 HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové, 11. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaje ATP v Šanghaji
  • Turnaj WTA v Pekingu

  • od 10:00 J&T Banka Slovak Open v Bratislave

Cyklistika

Paralympijské

  • 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/

Vodný slalom

  • 2:30 K1 ženy semifinále, MS v Penrithe
  • 3:38 K1 muži semifinále, MS v Penrithe
  • 6:33 K1 ženy finále, MS v Penrithe
  • 7:17 K1 muži finále, MS v Penrithe
Ostatné športy

