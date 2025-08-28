Koho dostane Slovan v ligovej fáze? Športový program na dnes (29. august)

Športový program na piatok, 29. august
Futbal
- 13:00 Žreb ligovej fázy Európskej a Konferenčnej ligy
- 18:00 FK Pohronie - Slávia TU Košice, 6. kolo MONACObet ligy
- 18:30 US Cremonese - Sassuolo Calcio, 2. kolo Serie A
- 20:45 US Lecce - AC Miláno, 2. kolo Serie A
- 19:30 Elche CF - Levante UD, 3. kolo La Ligy
- 21:30 CF Valencia - Getafe CF, 3. kolo La Ligy
- 20:30 Hamburger SV - FC St. Pauli, 2. kolo Bundesligy
- 20:45 Racing Lens - Stade Brest, 3. kolo Ligue 1
Hokej
- 12:00 Taliansko – Slovensko, prípravný zápas žien
- 15:00 HC Prešov - MHk 32 Liptovský Mikuláš, Tatranský pohár
- 19:00 HK Poprad - HC Košice, Tatranský pohár
- 15:00 Slovensko - Švajčiarsko, Turnaj 5 krajín do 20 rokov
- 17:30 Mountfield Hradec Králové - Odense Bulldogs, 1. kolo Ligy majstrov
- 17:30 Lukko Rauma - HC Lausanne, 1. kolo Ligy majstrov
- 19:00 HC Kometa Brno - Brynäs IF, 1. kolo Ligy majstrov
- 19:00 Frölunda HC - HC Bolzano, 1. kolo Ligy majstrov
- 19:45 EC Red Bull Salzburg - GKS Tychy, 1. kolo Ligy majstrov
- 19:45 ZSC Lions - Fischtown Pinguins, 1. kolo Ligy majstrov
- 18:00 HC Topoľčany – HK ‘95 Považská Bystrica, osemfinále JOJ Šport Slovenský pohár
Tenis
Basketbal
- 12:30 Nemecko - Švédsko, ME v basketbale 2025
- 13:45 Turecko - Česko, ME v basketbale 2025
- 15:30 Litva - Čierna Hora, ME v basketbale 2025
- 17:00 Estónsko - Lotyšsko, ME v basketbale 2025
- 19:30 Fínsko - Veľká Británia, ME v basketbale 2025
- 20:15 Portugalsko - Srbsko, ME v basketbale 2025
Cestná cyklistika
- 9:30 MS v cestnej paracyklistike
- 12:15 7. etapa: Andorra la Vella - Cerler (188 km), Vuelta a Espaňa
Volejbal
- 12:00 Holandsko - Srbsko, osemfinále MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Japonsko - Thajsko, osemfinále MS vo volejbale žien 2025
Formula 1
- 12:30 prvý tréning, Veľká cena Holandska 2025
- 16:00 druhý tréning, Veľká cena Holandska 2025
Atletika
- 11:00 MSR družstiev, Martin
Vodný slalom
- 12:30 kvalifikácia K1 m+ž, Svetový pohár v Tacene
- 16:04 finále K1 ženy, Svetový pohár v Tacene
- 16:47 finále K1 muži, Svetový pohár v Tacene
Hádzaná
- 18:00 ŠKP Bratislava - HK AGRO Topoľčany, 1. kolo Niké Handball Extraligy
Krasokorčuľovanie
- 12:35 juniorská ISU Grand Prix, športové dvojice - voľné jazdy
TV program: piatok, 29. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.