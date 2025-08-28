Koho dostane Slovan v ligovej fáze? Športový program na dnes (29. august)

Vladimír Weiss ml. a Róbert Mak.
Vladimír Weiss ml. a Róbert Mak. (Autor: TASR)
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 29. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 29. august

Futbal

  • 13:00 Žreb ligovej fázy Európskej a Konferenčnej ligy

  • 18:00 FK Pohronie - Slávia TU Košice, 6. kolo MONACObet ligy

  • 18:30 US Cremonese - Sassuolo Calcio, 2. kolo Serie A
  • 20:45 US Lecce - AC Miláno, 2. kolo Serie A

  • 19:30 Elche CF - Levante UD, 3. kolo La Ligy
  • 21:30 CF Valencia - Getafe CF, 3. kolo La Ligy

  • 20:30 Hamburger SV - FC St. Pauli, 2. kolo Bundesligy

  • 20:45 Racing Lens - Stade Brest, 3. kolo Ligue 1

Hokej

  • 12:00 Taliansko – Slovensko, prípravný zápas žien

  • 15:00 HC Prešov - MHk 32 Liptovský Mikuláš, Tatranský pohár
  • 19:00 HK Poprad - HC Košice, Tatranský pohár

  • 15:00 Slovensko - Švajčiarsko, Turnaj 5 krajín do 20 rokov

  • 17:30 Mountfield Hradec Králové - Odense Bulldogs, 1. kolo Ligy majstrov
  • 17:30 Lukko Rauma - HC Lausanne, 1. kolo Ligy majstrov
  • 19:00 HC Kometa Brno - Brynäs IF, 1. kolo Ligy majstrov
  • 19:00 Frölunda HC - HC Bolzano, 1. kolo Ligy majstrov
  • 19:45 EC Red Bull Salzburg - GKS Tychy, 1. kolo Ligy majstrov
  • 19:45 ZSC Lions - Fischtown Pinguins, 1. kolo Ligy majstrov

  • 18:00 HC Topoľčany – HK ‘95 Považská Bystrica, osemfinále JOJ Šport Slovenský pohár

Tenis

Basketbal

Cestná cyklistika

  • 9:30 MS v cestnej paracyklistike
  • 12:15 7. etapa: Andorra la Vella - Cerler (188 km), Vuelta a Espaňa

Volejbal

Formula 1

  • 12:30 prvý tréning, Veľká cena Holandska 2025
  • 16:00 druhý tréning, Veľká cena Holandska 2025

Atletika

  • 11:00 MSR družstiev, Martin

Vodný slalom

  • 12:30 kvalifikácia K1 m+ž, Svetový pohár v Tacene
  • 16:04 finále K1 ženy, Svetový pohár v Tacene
  • 16:47 finále K1 muži, Svetový pohár v Tacene

Hádzaná

  • 18:00 ŠKP Bratislava - HK AGRO Topoľčany, 1. kolo Niké Handball Extraligy

Krasokorčuľovanie

  • 12:35 juniorská ISU Grand Prix, športové dvojice - voľné jazdy
TV program: piatok, 29. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
