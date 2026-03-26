Začína sa baráž o účasť v Tipsport lige. Športový program na dnes (27. marec)

Športový program na piatok, 27. marec
Futbal
- 0:30 Kolumbia - Chorvátsko, prípravný zápas
- 3:00 Čile - Kapverdy, prípravný zápas
- 7:00 Nový Zéland - Fínsko, prípravný zápas
- 9:30 Šalamúnove ostrovy - Bulharsko, prípravný zápas
- 10:10 Austrália - Kamerun, prípravný zápas
- 14:00 Irán - Nigéria, prípravný zápas
- 14:00 Jordánsko - Kostarika, prípravný zápas
- 17:00 Keňa - Estónsko, prípravný zápas
- 17:30 Rusko - Nikaragua, prípravný zápas
- 18:00 Čierna Hora - Andorra, prípravný zápas
- 18:00 JAR - Panama, prípravný zápas
- 18:00 Rakúsko - Ghana, prípravný zápas
- 18:30 Saudská Arábia - Egypt, prípravný zápas
- 20:00 Grécko - Paraguaj, prípravný zápas
- 20:30 Alžírsko - Guatemala, prípravný zápas
- 20:45 Anglicko - Uruguaj, prípravný zápas
- 20:45 Holandsko - Nórsko, prípravný zápas
- 20:45 Švajčiarsko - Nemecko, prípravný zápas
- 21:00 Španielsko - Srbsko, prípravný zápas
- 21:15 Maroko - Ekvádor, prípravný zápas
- 4:00 Nová Kaledónia - Jamajka, semifinále interkontinentálnej baráže MS 2026
- 16:00 Kazachstan - Slovensko (Turkestán), kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov, D-skupina
- 19:30 Andorra - Anglicko, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov, D-skupina
- 18:00 FK Pohronie - MŠK Púchov, 22. kolo MONACObet ligy
Hokej
- 0:00 Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks, NHL
- 0:00 New York Islanders - Dallas Stars, NHL
- 0:00 Florida Panthers - Minnesota Wild, NHL
- 0:00 Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken, NHL
- 0:00 Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins, NHL
- 0:00 Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets - Colorado Avalanche, NHL
- 1:00 Nashville Predators - New Jersey Devils, NHL
- 1:00 St. Louis Blues - San Jose Sharks, NHL
- 2:00 Calgary Flames - Anaheim Ducks, NHL
- 2:00 Utah Mammoth - Washington Capitals, NHL
- 2:30 Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers, NHL
- 3:00 Vancouver Canucks - Los Angeles Kings, NHL
- 17:30 HK Dukla Trenčín - HC 19 Humenné, 1. kolo baráže o účasť v Tipos extralige /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC Prešov - HK Skalica, 1. kolo baráže o účasť v Tipos extralige
- 18:00 HK Nitra - HK Dukla Michalovce, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (piaty zápas)
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary, štvrťfinále play-off českej extraligy (piaty zápas)
- 18:00 Mountfield Hradec Králové - Oceláři Třinec, štvrťfinále play-off českej extraligy (piaty zápas)
Tenis
- Turnaj WTA v Miami
- Turnaj ATP v Miami
Krasokorčuľovanie
- 11:30 tance na ľade - rytmické tance, MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 ženy - voľné jazdy, MS 2026 vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Cyklistika
- 13:10 La Seu d’Urgell – Coll de Pal (155,3 km), 5. etapa Okolo Katalánska
Skoky na lyžiach
- 15:00 lety v Planici, finále Svetového pohára /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná
- 17:00 Cabooter Fortes Venlo - MŠK Iuventa Michalovce, štvrťfinále Európskeho pohára EHF (prvý zápas)
- 18:00 HK Košice - Tatran Prešov, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
- 18:00 MHC ŠTART Nové Zámky - MŠK Považská Bystrica, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
- 19:00 HC Záhoráci - HC Sporta Hlohovec, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
Basketbal
- 19:00 Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava, 34. kolo Tipos SBL
- 19:00 YOUNG ANGELS Košice - CBK Košice, o 5.–8. miesto Tipos extraliga žien (prvý zápas)
TV program: piatok, 27. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.