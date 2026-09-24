Slováci proti Írsku aj Memoriál Ondreja Nepelu. Športový program na dnes (25. september)

Športový program na piatok, 25. septembra
Futbal
- 12:00 Austrália - Brazília, medzištátny prípravný zápas
- 16:00 India - Panama, medzištátny prípravný zápas
- 16:30 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FK Inter Bratislava, 10. kolo MONACObet ligy
- 17:00 Slovensko - Kazachstan, prípravný zápas hráčov do 19 rokov
- 18:00 Slovensko - Írsko, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov (D-skupina)
- 20:30 Anglicko - Kazachstan, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov (D-skupina)
- 18:00 Gruzínsko - Severné Írsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 2. skupina)
- 18:00 Arménsko - Lotyšsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Taliansko - Belgicko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Turecko - Francúzsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Maďarsko - Ukrajina, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Poľsko - Bosna a Hercegovina, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Švédsko - Rumunsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Čierna Hora - Cyprus, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 2. skupina)
Hokej
- 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 4. kolo českej extraligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice, 4. kolo českej extraligy
- 17:30 HC VERVA Litvínov - HC Sparta Praha, 4. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň, 4. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice, 4. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc - HC Kometa Brno, 4. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Košice - HK Poprad, 4. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK 32 Liptovský Mikuláš, 4. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HK Dukla Michalovce, 4. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK Nitra - Vlci Žilina, 4. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava, 4. kolo Tipsport ligy
- 18:30 HC Prešov - HC '05 TAM Banská Bystrica, 4. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Rytieri Martin - HK Levice, 4. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS Group Dubnica - HC Nové Zámky, 4. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK '95 Považská Bystrica - HC MUŠLA Topoľčany, 4. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva - HC crypto4me TEBS Bratislava, 4. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné - HK Gladiators Trnava, 4. kolo Tipos SHL
- 18:30 HK Žiar nad Hronom - HK Skalica, 4. kolo Tipos SHL
Tenis
- 11:00 Česko - Španielsko, semifinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej
- 14:00/20:00 Laver Cup
- Turnaje WTA v Singapure a Soule
- Turnaje ATP v Čcheng-tu a Chang-čou
Motorizmus
- 14:00 Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajdžanu, Formula 1
Cyklistika
Volejbal
- 17:00 Slovinsko - Poľsko, semifinále ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 21:00 Fínsko - Francúzsko, semifinále ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 18:00 HK Košice - Tatran Prešov, 4. kolo Handball Extraligy
- 19:00 HC Záhoráci - HáO TJ Slovan Modra, 4. kolo Handball Extraligy
Vodný slalom
- 9:05 K1 ženy - semifinále, ME 2026
- 10:14 K1 muži - semifinále, ME 2026
- 11:36 K1 ženy - finále, ME 2026
- 12:14 K1 muži - finále, ME 2026
- 14:35 C1 ženy - semifinále, ME 2026
- 15:44 C1 muži - semifinále, ME 2026
- 17:06 C1 ženy - finále, ME 2026
- 17:44 C1 muži - finále, ME 2026
Krasokorčuľovanie
- 13:00 športové dvojice - krátky program, 34. Memoriál Ondreja Nepelu, ISU Challenger Series
- 13:40 ženy - krátky program, 34. Memoriál Ondreja Nepelu, ISU Challenger Series
- 18:15 muži - krátky program, 34. Memoriál Ondreja Nepelu, ISU Challenger Series
Triatlon
- 15:35 ženy do 23 rokov - finále MS
- 18:35 muži do 23 rokov - finále MS
Šach
- 12:00 9. kolo 46. šachovej olympiády v Samarkande
TV program: piatok, 25. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.