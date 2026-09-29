Weiss vrátil Dúbravku do brány. Zostava Slovenska proti Kazachstanu

Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v utorok večer v novom ročníku Ligy národov 2026/2027.
- ONLINE: Slovensko - Kazachstan, Liga národov (C-divízia, 3. skupina)
- Program a výsledky Ligy národov 2026/2027: Kedy hrá Slovensko? (C-divízia, skupina 3)
Národný tím pod vedením hlavného trénera Vladimíra Weissa st. privíta v druhom dueli 3. skupiny C-divízie súťaže výber Kazachstanu. Stretnutie sa odohrá na štadióne v Košiciach.
V bráne dostane napokon prednosť Martin Dúbravka.
Defenzívu vedie kapitán Milan Škriniar, ktorému v stopérskej dvojici bude sekundovať Adam Obert, doplnení o Martina Valjenta a Dávida Hancka na krajoch.
V strede poľa stavil tréner Weiss na trojicu Stanislav Lobotka, Ondrej Duda a Tomáš Suslov.
Útočná trojica nastúpi v zložení Leo Sauer, Dávid Strelec a Lukáš Haraslín.
Zápas sa začína o 20:45 h a vysiela ho stanica Šport STVR. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Kazachstan
Slovensko: Dúbravka - Valjent, Škriniar, Obert, Hancko - Suslov, Lobotka, Duda - Sauer, Strelec, Haraslín
Kazachstan: Pokatilov - Aširbek, Jerlanov, Alip - Basmanov, Kuat, Amir, Žagorov, Bekbolat - Karaman - Karimov