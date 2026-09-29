Weiss vrátil Dúbravku do brány. Zostava Slovenska proti Kazachstanu

Vladimír Weiss st. a Ondrej Duda.
Vladimír Weiss st. a Ondrej Duda. (Autor: TASR)
Sportnet|29. sep 2026 o 19:32
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Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Kazachstan v C-divízii Ligy národov.

Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v utorok večer v novom ročníku Ligy národov 2026/2027.

Národný tím pod vedením hlavného trénera Vladimíra Weissa st. privíta v druhom dueli 3. skupiny C-divízie súťaže výber Kazachstanu. Stretnutie sa odohrá na štadióne v Košiciach.

V bráne dostane napokon prednosť Martin Dúbravka.

Defenzívu vedie kapitán Milan Škriniar, ktorému v stopérskej dvojici bude sekundovať Adam Obert, doplnení o Martina Valjenta a Dávida Hancka na krajoch.

V strede poľa stavil tréner Weiss na trojicu Stanislav Lobotka, Ondrej Duda a Tomáš Suslov.

Útočná trojica nastúpi v zložení Leo Sauer, Dávid Strelec a Lukáš Haraslín.

Zápas sa začína o 20:45 h a vysiela ho stanica Šport STVR. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Slovensko - Kazachstan

Slovensko: Dúbravka - Valjent, Škriniar, Obert, Hancko - Suslov, Lobotka, Duda - Sauer, Strelec, Haraslín

Kazachstan: Pokatilov - Aširbek, Jerlanov, Alip - Basmanov, Kuat, Amir, Žagorov, Bekbolat - Karaman - Karimov

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Leo Sauer.
    Leo Sauer.
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Kazachstan v C-divízii Ligy národov
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