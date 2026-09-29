ONLINE: Česko - Anglicko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 3. skupina)

Česká futbalová reprezentácia dnes odohrá 2. kolo A-divízie Ligy národov 2026/2027.
Postaví sa výberu Anglicka, ktoré v prvom kole podľahlo Španielsku.
Kde sledovať dnes Ligu národov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Česko - Anglicko (futbal, Liga národov, A-divízia, 3. skupina, výsledky, streda, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 3 2026/2027
29.09.2026 o 20:45
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Anglicko
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy národov, keď sa v rámci Ligy A stretne Česko a Anglicko.
Česko prechádza náročným obdobím a v roku 2026 stále čaká na svoje prvý súťažný triumf v riadnom hracom čase. Vstup do novej éry pod vedením Santiho Deniu, historicky prvého zahraničného kormidelníka na českej lavičke, nevyšiel podľa nepredstáv. Domáca porážka 1:2 s Chorvátskom síce priniesla svetlé momenty, no zároveň ukončila pôsobivú sériu bez prehry na vlastnej pôde, ktorá trvala od septembra 2022.
Reparát však nebude jednoduchý, keďže do Prahy mieri Anglicko. Tím Thomasa Tuchela rovnako zakopol na úvod súťaže, keď proti majstrom sveta zo Španielska stratil vedenie 2:1, nepremenil pokutový kop a napokon podľahol 2:3, čím potvrdil svoju dlhodobú nepriaznivú bilanciu proti elitným tímom z prvej desiatky rebríčka FIFA. Hoci Albion vyhral z posledných štyroch duelov iba jediný, na české územie si vezie obrovskú defenzívnu silu. Od konca Eura 2024 totiž pretavil všetkých sedem súťažných zápasov na ihriskách súperov do víťazstiev, pričom inkasoval len jediný raz.
Česko prechádza náročným obdobím a v roku 2026 stále čaká na svoje prvý súťažný triumf v riadnom hracom čase. Vstup do novej éry pod vedením Santiho Deniu, historicky prvého zahraničného kormidelníka na českej lavičke, nevyšiel podľa nepredstáv. Domáca porážka 1:2 s Chorvátskom síce priniesla svetlé momenty, no zároveň ukončila pôsobivú sériu bez prehry na vlastnej pôde, ktorá trvala od septembra 2022.
Reparát však nebude jednoduchý, keďže do Prahy mieri Anglicko. Tím Thomasa Tuchela rovnako zakopol na úvod súťaže, keď proti majstrom sveta zo Španielska stratil vedenie 2:1, nepremenil pokutový kop a napokon podľahol 2:3, čím potvrdil svoju dlhodobú nepriaznivú bilanciu proti elitným tímom z prvej desiatky rebríčka FIFA. Hoci Albion vyhral z posledných štyroch duelov iba jediný, na české územie si vezie obrovskú defenzívnu silu. Od konca Eura 2024 totiž pretavil všetkých sedem súťažných zápasov na ihriskách súperov do víťazstiev, pričom inkasoval len jediný raz.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.