ONLINE: HK Poprad - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (6. kolo)

Hokejisti HK Poprad a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 6. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Poprad - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 6. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
29.09.2026 o 17:00
6. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Pekný podvečer želám všetkým fanúšikom hokeja! V rámci 6. kola Tipsport ligy privíta HK Poprad na domácom ľade Vlci Žilina.
HK Poprad: Kamzíci majú po piatich odohratých zápasoch na konte deväť bodov a patrí im piate miesto v tabuľke. Naposledy si vo vyrovnanom zápase poradili so Slovanom Bratislava 5:4 po predĺžení. Popradčania tak odčinili prehru 3:6 v košickej Steel Aréne. Na popradských góloch sa výrazne podieľa Čech Adam Dvořák, ktorý ich vsietil už päť a pridal k nim aj štyri asistencie.
Vlci Žilina: Žilinčania vstúpili do sezóny veľmi dobre. Po piatich stretnutiach majú 12 bodov a v tabuľke sa nachádzajú na druhej priečke. Po prvej prehre v sezóne s Nitrou si napravili chuť, keď naposledy zdolali Košice 3:1. Najproduktívnejším hráčom Vlkov je Šimon Petráš so šiestimi presnými zásahmi. Šesť asistencií má na konte Brant Harris spolu s Brendenom Millerom.
HK Poprad: Kamzíci majú po piatich odohratých zápasoch na konte deväť bodov a patrí im piate miesto v tabuľke. Naposledy si vo vyrovnanom zápase poradili so Slovanom Bratislava 5:4 po predĺžení. Popradčania tak odčinili prehru 3:6 v košickej Steel Aréne. Na popradských góloch sa výrazne podieľa Čech Adam Dvořák, ktorý ich vsietil už päť a pridal k nim aj štyri asistencie.
Vlci Žilina: Žilinčania vstúpili do sezóny veľmi dobre. Po piatich stretnutiach majú 12 bodov a v tabuľke sa nachádzajú na druhej priečke. Po prvej prehre v sezóne s Nitrou si napravili chuť, keď naposledy zdolali Košice 3:1. Najproduktívnejším hráčom Vlkov je Šimon Petráš so šiestimi presnými zásahmi. Šesť asistencií má na konte Brant Harris spolu s Brendenom Millerom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.