ONLINE: HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (6. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HK 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 6. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 6. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
29.09.2026 o 18:00
6. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 6. kola stretne HK Nitra a HK 32 Liptovský Mikuláš.
Nitra prežila náročný vstup do nového ročníka, keď prehrala proti Slovanu Bratislava 2:4, Košiciam 1:2 po predĺžení a Popradu 2:5. V nasledujúcom zápase ale zdolala Žilinu 3:1, no neuspela na ľade Banskej Bystrice po porážke 2:4. Naopak Liptovský Mikuláš síce po úvodnom víťazstve 5:2 proti Michalovciam zaznamenal dve porážky so Zvolenom 1:4 a Duklou Trenčín 3:4 po predĺžení, aktuálne sa však vezie na víťaznej vlne, keď zdolal Spišskú Novú Ves 3:2 a aj Prešov 6:4.
Nitra prežila náročný vstup do nového ročníka, keď prehrala proti Slovanu Bratislava 2:4, Košiciam 1:2 po predĺžení a Popradu 2:5. V nasledujúcom zápase ale zdolala Žilinu 3:1, no neuspela na ľade Banskej Bystrice po porážke 2:4. Naopak Liptovský Mikuláš síce po úvodnom víťazstve 5:2 proti Michalovciam zaznamenal dve porážky so Zvolenom 1:4 a Duklou Trenčín 3:4 po predĺžení, aktuálne sa však vezie na víťaznej vlne, keď zdolal Spišskú Novú Ves 3:2 a aj Prešov 6:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.