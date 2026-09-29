ONLINE: HC Prešov - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (6. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 6. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 6. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
29.09.2026 o 18:00
6. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Čahoj, Kocúr – Knižka, Tomáš – Kontšek.
Prenos
Úvodné zostavy:
HC Prešov: Vyletelka (Maxwell) – Ališauskas, Pennington, Semaňák, Fatul, Drgoň, Jendroľ, Kobolka – Giľák, Smith, Archibald – Jeri-Leon, Kohút, D. Baláž – Hamráček, Frič, Feranec – Hudec, Kriška, Sedlacek – Bačo
Tréner: Ryan Colville
HK Dukla Michalovce: Durný (Glosár) – Rees, Welsh, Stripai, Meliško, D. Stránský, Zekucia, Tóth – Edmonds, Boucher, Virtanen – Fominych, Šmida, Safaralejev – Šimun, Fedor, Matta – Stahoň, Kytnár, Hrabčák – Kišš
Tréner: Jakub Ručkay
Rozhodcovia: Čahoj, Kocúr – Knižka, Tomáš – Kontšek
HC Prešov: Vyletelka (Maxwell) – Ališauskas, Pennington, Semaňák, Fatul, Drgoň, Jendroľ, Kobolka – Giľák, Smith, Archibald – Jeri-Leon, Kohút, D. Baláž – Hamráček, Frič, Feranec – Hudec, Kriška, Sedlacek – Bačo
Tréner: Ryan Colville
HK Dukla Michalovce: Durný (Glosár) – Rees, Welsh, Stripai, Meliško, D. Stránský, Zekucia, Tóth – Edmonds, Boucher, Virtanen – Fominych, Šmida, Safaralejev – Šimun, Fedor, Matta – Stahoň, Kytnár, Hrabčák – Kišš
Tréner: Jakub Ručkay
Rozhodcovia: Čahoj, Kocúr – Knižka, Tomáš – Kontšek
Prešovčania naďalej čakajú na prvý bodový zisk v sezóne 2026/27. Nič na tom nezmenila ani prestrelka s konečným výsledkom 4:6 z ich pohľadu na pôde Liptovského Mikuláša v nedeľu. Zverenci trénera Ryana Colvillea síce zdramatizovali záver zdanlivo strateného stretnutia, avšak ich celkový výkon bol mimoriadne nedostačujúci. O aspoň maličký kúsok lepšie sú na tom Michalovčania, ktorí si v nedeľu pripísali štvrtý bod v tomto ročníku. Po domácom triumfe 3:2 nad Zvolenom obrali o jediný bod Spišskú Novú Ves, keď prehrali 2:3 po predĺžení. Legionári v ich zostave síce kanadské body produkujú, avšak celkový ofenzívny obraz je biedny. Michalovce majú po piatom kole najslabší útok celej extraligy – strelili o gól menej ako Prešov.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 6. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HC Prešov a HK Dukla Michalovce. Zápas sa začne o 18:00.