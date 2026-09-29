Slovensko čelí Kazachstanu v Košiciach. Kde sledovať zápas Ligy národov? (TV program)

Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá druhý zápas C-divízie Ligy národov 2026/2027.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. nastúpia proti Kazachstanu v Košickej futbalovej aréne.
Slováci prichádzajú do duelu ako lídri skupiny po víťazstve nad Moldavskom 2:0.
Pod Weissovým vedením ešte neprehrali a séria bez porážky sa predĺžila na štyri zápasy. Doma padli len raz z predchádzajúcich trinástich duelov a Kazachstan je v rebríčku FIFA o 66 miest nižšie.
Hostia nie sú v tejto fáze v dobrej forme. V predchádzajúcich ôsmich kolách Ligy národov nevyhrali ani raz (2 remízy, 6 prehier). Kazachstan vstúpi do duelu so Slovenskom po remíze 1:1 na pôde Faerských ostrovov.
Vo vzájomných zápasoch Ligy národov zo sezóny 2022/2023 Kazachstan Slovensku dvakrát odolal, doma aj vonku vyhral rozdielom jediného gólu.
Duel sa začína výkopom v Košickej futbalovej aréne o 20:45 a vysiela ho v priamom prenose televízna stanica STVR.
Zápas bude možné sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.