Kto sa prebojuje do semifinále MS U20? Športový program na dnes (2. január)

Hokejisti Česka do 20 rokov.
Hokejisti Česka do 20 rokov. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
Sportnet|2. jan 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 2. januára. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 2. január

MS v hokeji do 20 rokov 2026

Futbal

  • 20:45 Cagliari Calcio - AC Miláno, 18. kolo Serie A

  • 20:45 FC Toulouse - Racing Lens, 17. kolo Ligue 1

  • 21:00 Rayo Vallecano - CF Getafe, 18. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens, NHL
  • 1:00 Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings, NHL
  • 1:00 Los Angeles Kings - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets, NHL
  • 2:30 Chicago Blackhawks - Dallas Stars, NHL
  • 4:00 Seattle Kraken - Nashville Predators, NHL
  • 21:00 St. Louis Blues - Vegas Golden Knights, NHL

  • 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec, 37. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň, 37. kolo českej extraligy
  • 17:30 BK Mladá Boleslav - Motor České Budějovice, 37. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec, 37. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice, 37. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Kometa Brno - Rytíři Kladno, 37. kolo českej extraligy

Tenis

  • 3:00 Španielsko - Argentína, United Cup
  • 10:00 Grécko - Japonsko, United Cup

Šípky

  • 20:30 semifinále, MS
TV program: piatok, 2. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Hokejisti Česka do 20 rokov.
    Hokejisti Česka do 20 rokov.
    Kto sa prebojuje do semifinále MS U20? Športový program na dnes (2. január)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Kto sa prebojuje do semifinále MS U20? Športový program na dnes (2. január)