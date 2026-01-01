Kto sa prebojuje do semifinále MS U20? Športový program na dnes (2. január)

Športový program na piatok, 2. január
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
MS v hokeji do 20 rokov 2026
- 20:00 Švédsko - Lotyšsko, MS do 20 rokov - štvrťfinále
- 22:30 Česko - Švajčiarsko, MS do 20 rokov - štvrťfinále
- 18:30 Nemecko - Lotyšsko, MS do 20 rokov - o záchranu
Futbal
- 20:45 Cagliari Calcio - AC Miláno, 18. kolo Serie A
- 20:45 FC Toulouse - Racing Lens, 17. kolo Ligue 1
- 21:00 Rayo Vallecano - CF Getafe, 18. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings, NHL
- 1:00 Los Angeles Kings - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets, NHL
- 2:30 Chicago Blackhawks - Dallas Stars, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Nashville Predators, NHL
- 21:00 St. Louis Blues - Vegas Golden Knights, NHL
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec, 37. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň, 37. kolo českej extraligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav - Motor České Budějovice, 37. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec, 37. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice, 37. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno - Rytíři Kladno, 37. kolo českej extraligy
Tenis
- 3:00 Španielsko - Argentína, United Cup
- 10:00 Grécko - Japonsko, United Cup
Šípky
- 20:30 semifinále, MS
TV program: piatok, 2. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.