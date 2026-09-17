Nitra proti Košiciam, Slovan na východe a Okolo Slovenska. Športový program na dnes (18. september)

Športový program na piatok, 18. septembra
Futbal
- 18.00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 9. kolo MONACObet ligy
- 20.30 Bayern Mníchov - 1. FC Union Berlín, 4. kolo Bundesligy
- 20.45 AC Monza - US Sassuolo Calcio, 5. kolo Serie A
- 20.45 AS Monaco - Racing Club de Lens, 5. kolo Ligue 1
- 21.00 Brentford FC - Chelsea FC, 5. kolo Premier League
- 21.00 Espanyol Barcelona - Elche CF, 7. kolo La Ligy
Hokej
- 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno, 2. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice, 2. kolo českej extraligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary, 2. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield HK - Motor České Budějovice, 2. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, 2. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - HC Sparta Praha, 2. kolo českej extraligy
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina, 2. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava, 2. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš, 2. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HC Košice, 2. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HC ‘05 Banská Bystrica, 2. kolo Tipsport ligy
- 18:30 HC Prešov - HK Poprad, 2. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Gladiators Trnava - HK Levice, 2. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - HC crypto4me TEBS Bratislava, 2. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK Skalica, 2. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva - HK Žiar nad Hronom, 2. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HK '95 Považská Bystrica - Rytieri Martin, 2. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Spartak Dubnica - HC 19 Humenné, 2. kolo Tipos SHL
Tenis
- Turnaj WTA v Guadalajare
- Turnaj WTA v Sao Paule
- 7:00 Kórejská republika - India, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 13:00 Rakúsko - Belgicko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 15:00 Česko - USA, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 23:00 Kanada - Francúzsko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 11:00 žreb zápasu Davisovho pohára SR - Grécko
Cyklistika
- 12:40 3. etapa: Tvrdošín - Dohňany (195,1 km), Okolo Slovenska 2026
Box
- ME elite /účasť SR/
Šach
- 12:00 46. Šachová olympiáda, 3. kolo /účasť SR/
Olympijské
- 14:00 stretnutie členov výpravy z Atlanty 1996 po 30 rokoch
Športová gymnastika
- 15:00 kvalifikácia /Kundrát/, SP
TV program: piatok, 18. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.