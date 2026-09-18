    Pelotón dostihol únik, no ani to mu nestačilo. Belgičan nabral sily a došprintoval do cieľa

    Belgický cyklista Lennert Van Eetvelt v drese tímu Lotto.
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    Belgický cyklista Lennert Van Eetvelt v drese tímu Lotto. (Autor: REUTERS)
    Sportnet, TASR|18. sep 2026 o 17:20
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    Únik sa rozpadol kilometer pred finišom v Dohňanoch.

    Okolo Slovenska 2026

    Výsledky 3. etapy (Tvrdošín - Dohňany, 195,1 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Lennert van Eetvelt

    Lottto - Intermaché

    4:29:54 hod

    2.

    FRA

    Benjamin Thomas

    Cofidis

    + 0 s

    3.

    AUT

    Valentin Hofer

    Bahrain Victorious Development Team

    + 0 s

    4.

    FIN

    Axel Källberg

    Lucky Sport Cycling Team

    + 0 s

    5.

    POL

    Jakub Kaczmarek

    Voster Team

    + 0 s

    6.

    BEL

    Liam Slock

    Lottto - Intermaché

    + 0 s

    10.

    SVK

    Samuel Novák

    Tirol KTM Cycling Team

    + 0 s

    20.

    SVK

    Richard Riška

    Hrinkov Advarics

    + 0 s

    63.

    SVK

    Martin Jurík

    Kolesarski Klub Novo Mesto

    + 1:49 min

    69.

    SVK

    Tomáš Sivok

    Voster Team

    + 1:49 min

    84. 

    SVK

    Sebastian Michalec

    Dukla Banská Bystrica

    + 3:49 min

    95. 

    SVK

    Jakub Javor

    Dukla Banská Bystrica

    + 6:55 min

    100. 

    SVK

    Lukáš Panáček

    Dukla Banská Bystrica

    + 7:00 min

    Belgický cyklista Lennert van Eetvelt zvíťazil v tretej etape jubilejného 70. ročníka pretekov Okolo Slovenska

    Dvadsaťpäťročný jazdec sa zároveň stal aj celkovým lídrom. Z domácich bol najvyššie Samuel Novák (KTM), ktorého klasifikovali v hromadnom dojazde na desiatej pozícii.

    Priebeh 3. etapy Okolo Slovenska

    Cyklisti prešli v piatok 195,1 kilometra po zvlnenej etape z Tvrdošína do Dohňan. Čakalo na nich päť vrchárskych a tri rýchlostné prémie, pričom na niekoľko kilometrov opustili územie Slovenska.

    O únik sa tvrdo bojovalo od úvodu, dlho sa ho však nedarilo vytvoriť. V balíku došlo k nepríjemnému pádu dvoch pretekárov, Floriana Hochuliho (Storck) museli previezť do Tvrdošínskej nemocnice na pozorovanie.

    Nakoniec sa to podarilo až deviatke pretekárov. Špecialistu na úniky v tohtoročnej edícii Carla Kageviho (Lucky Sport) doplnili jeho tímový kolega Simen Evertsen-Hegreberg, Kacper Maciejuk (Voster), Martin Voltr (ATT), Michael Kukrle (Kasper), Dávid Kaško (Dukla BB), Robin Kull (Storck), Patryk Dabski (Mazowsze) a Nejc Peterlin (KK Novo Mesto).

    VIDEO: Dojazd 3. etapy na Okolo Slovenska

    Prvú horskú prémiu v Oravskej Lesnej ovládol Kagevi a upevnil si vedenie vo vrchárskej súťaži. Za ním brali body jeho tímový kolega Evertsen-Hegreberg, Kaško a Peterlin.

    Ako ďalšia prišla rýchlostná prémia v Čadci. Kagevi sa tentoraz nezapojil a bola to vôbec prvá prémia ročníka (akéhokoľvek typu), na ktorej nebodoval.

    Poradie bolo - Peterlin, Voltr, Maciejuk a Kaško. V krátko čase nasledovala aj druhá rýchlostná prémia v Turzovke, na nej si pretekári poradie poprehadzovali - Voltr, Dabski, Kaško a Peterlin.

    Na vrchárskej prémii Semeteš bol prvý opäť Carl Kagevi a poistil si vrchársky dres. Stačilo mu prísť do cieľa, aby sa do bodiek obliekol aj v sobotňajšej etape. Za ním prešli prémiou Evertsen-Hegreberg a Kaško.

    Potom etapa prebiehala pokojne. Balík vedený Cofidisom a Lottom držal únik zhruba na troch minútach.

    Fotogaléria z 3. etapy na Okolo Slovenska 2026
    33 fotografií

    Na vrchole Melocík bolo poradie Kagevi, Evertsen-Hegreberg, Kaško a Voltr. Potom pretekári iba po tretí raz v histórii a po celých 16 rokoch opustili územie Slovenska. Vždy sa jednalo o Česko.

    Vrchársku prémiu na Bumbálke klasicky ovládla švédska dvojica, za nimi ešte bodovali Voltr a Kukrle. Z úniku vypadol Kaško.

    Balík zrýchlil a rozostup sa začal zmenšovať. Na stúpaní Kohútka rozbehlo tempo Lotto a pridal sa aj Cofidis a veľmi rýchlo zlikvidovali únik. Potom zaútočil podľa očakávania Van Eetvelt (Lotto), nasledoval ho iba Henrique Bravo (Soudal-QuickStep).

    V tomto zložení prešli aj prémiou, za nimi boli Maxime Decomble (Groupama-FDJ) a Jamie Meehan (Cofidis).

    Dvojica na čele výborne spolupracovala, duo za nimi sa nepribližovalo. Potom sa však ukázali časovkárske schopnosti Maxima Decomble a vpredu sa vytvorila štvorica.

    V posledných stovkách metrov na úzkej technickej časti v Dohňanoch dostihla vedúcu štvoricu časť pelotónu, no v dramatickom závere si postrážil výhru Van Eetvelt pred Francúzom Benjaminom Thomasom (Cofidis) a Valentinom Hoferom z Rakúska (Bahrajn Victorious).

    „Som veľmi šťastný, že som tu dokázal vyhrať. Mali sme dnes plán a ako mladý tím sme urobili maximum. Bravo sa snažil ísť sám a ja som robil, čo som mohol. Vedel som, že bude veľmi ťažké ho zdolať.

    Nevedel som, čo sa deje vo zvyšku poľa, iba som išiel a na konci nás dostihli ostatní. Normálne nerád taktizujem, ale tentokrát som trocha musel, pretože som chcel vyhrať pre tím,“ povedal Van Eetvelt pre STVR.

    Priebežné celkové poradie po 3. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Lennert van Eetvelt

    Lottto - Intermaché

    13:03:17 hod

    2.

    FRA

    Benjamin Thomas

    Cofidis

    + 4 s

    3.

    AUT

    Valentin Hofer

    Bahrain Victorious Development Team

    + 6 s

    4.

    ITA

    Giacomo Villa

    Biesse - Carrera - Premac

    + 10 s

    5.

    FIN

    Axel Källberg

    Lucky Sport Cycling Team

    + 10 s

    6.

    ITA

    Leonardo Consolidani

    Bahrain Victorious Development Team

    + 10 s

    7.

    SVK

    Samuel Novák

    Tirol KTM Cycling Team

    + 10 s


    Okolo Slovenska 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Belgický cyklista Lennert Van Eetvelt v drese tímu Lotto.
    Belgický cyklista Lennert Van Eetvelt v drese tímu Lotto.
    Pelotón dostihol únik, no ani to mu nestačilo. Belgičan nabral sily a došprintoval do cieľa
    dnes 17:20
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