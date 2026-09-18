ONLINE: 3. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes LIVE (hornatá - 195,1 km)

Jubilejný 70. ročník etapových pretekov Okolo Slovenska 2026 pokračuje dnes 3. etapou podujatia.
- 3. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2026
- Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2026
Tretia etapa sa začne v Tvrdošíne, cieľ je v Dohňanoch.
Dnes čaká na pelotón päť horských prémií Oravská Lesná, Semeteš, Melocík, Bumbálka a Kohútka.
V Čadci a Turzovke uvidíme dve rýchlostné prémie, kde budú pretekári môcť zabojovať nielen o body do šprintérskej súťaže, ale aj o bonifikačné sekundy.
Špecifikom 3. etapy je prejazd cez územie Českej republiky, kde cyklisti absolvujú necelých 2 kilometrov.
Vrchol posledného stúpania sa nachádza na trati iba 24 kilometrov pred cieľom, čo môže skomplikovať cestu Paulovi Magnierovi za tretím etapovým triumfom.
Dres pre najlepšieho Slováka si opäť oblečie Samuel Novák.
Preteky sledujte spolu s nami cez náš online prenos.
ONLINE PRENOS: Okolo Slovenska 2026 - 3. etapa dnes (cyklistika, výsledky, piatok, NAŽIVO)
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ŠTART: Vítame vás pri textovom prenose. Tretia etapa podujatia má plánovaný štart o 12.40 hod.