Slováci v Davis Cupe, nová sezóna Tipsport ligy či vyvrcholenie Okolo Slovenska (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračuje futbalová Niké liga a všetky európske súťaže.
V Niké lige sa predstavia v kompletnom ôsmom kole v sobotu futbalisti Trenčína na pôde Žiliny, Ružomberok privíta Košice a v šlágri kola privíta Dunajská Streda hráčov Trnavy.
V talianskej Serie A Stanislav Lobotka s Neapolom pocestuje do Fiorentiny. V La Lige Dávid Hancko s Atléticom Madridom odohrá doma derby proti Realu Madrid.
Odštartovala nová sezóna Tipsport ligy, kde sa počas piatku a nedele odohrajú dve kolá, v ktorých Nitra hostí HC Košice či Žilina odohrá duely so Spišskou Novou Vsou a Prešovom. Slovan čaká zápas na východe Slovenska, kde najprv vyzve Michalovce a potom v nedeľu doma privíta Košice.
Začal sa aj 70. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska, konkrétne od stredy so začiatkom v Košiciach a finišom v nedeľu na Kráľovej Holi.
Pokračujú aj majstrovstvá Európy vo volejbale mužov už bez slovenskej reprezentácie. Tá odohrala zápasy v skupine A v talianskej Modene, no bez zisku bodu skončila na poslednom mieste v tabuľke.
Počas víkendu na tenistov čaká Davisov Pohár. Slováci odohrajú duel prvej svetovej skupiny proti Grécku v Košiciach. Tenistky tento týždeň hrajú turnaje v Guadalajare a v Sao Paule.
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Piatok (18. september)
Sobota (19. september)
Nedeľa (20. september)
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