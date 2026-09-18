Slováci v Davis Cupe, nová sezóna Tipsport ligy či vyvrcholenie Okolo Slovenska (TV tipy na víkend)

Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Alex Molčan.
Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Alex Molčan. (Autor: TASR)
Sportnet|18. sep 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Cez víkend pokračuje futbalová Niké liga a všetky európske súťaže.

V Niké lige sa predstavia v kompletnom ôsmom kole v sobotu futbalisti Trenčína na pôde Žiliny, Ružomberok privíta Košice a v šlágri kola privíta Dunajská Streda hráčov Trnavy.

V talianskej Serie A Stanislav Lobotka s Neapolom pocestuje do Fiorentiny. V La Lige Dávid Hancko s Atléticom Madridom odohrá doma derby proti Realu Madrid.

Odštartovala nová sezóna Tipsport ligy, kde sa počas piatku a nedele odohrajú dve kolá, v ktorých Nitra hostí HC Košice či Žilina odohrá duely so Spišskou Novou Vsou a Prešovom. Slovan čaká zápas na východe Slovenska, kde najprv vyzve Michalovce a potom v nedeľu doma privíta Košice.

Začal sa aj 70. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska, konkrétne od stredy so začiatkom v Košiciach a finišom v nedeľu na Kráľovej Holi.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pokračujú aj majstrovstvá Európy vo volejbale mužov už bez slovenskej reprezentácie. Tá odohrala zápasy v skupine A v talianskej Modene, no bez zisku bodu skončila na poslednom mieste v tabuľke.

Počas víkendu na tenistov čaká Davisov Pohár. Slováci odohrajú duel prvej svetovej skupiny proti Grécku v Košiciach. Tenistky tento týždeň hrajú turnaje v Guadalajare a v Sao Paule.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (18. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Box
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (19. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (20. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    Slováci v Davis Cupe, nová sezóna Tipsport ligy či vyvrcholenie Okolo Slovenska (TV tipy na víkend)
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