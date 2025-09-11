Začína hokejová Tipsport liga či semifinále Eurobasketu. Športový program na dnes (12. september)

Športový program na piatok, 12. september
Futbal
- 17:00 FK Pohronie - FC Petržalka, 8. kolo MONACObet ligy
- 20:30 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt, 3. kolo Bundesligy
- 20:45 Olympique Marseille - FC Lorient, 4. kolo Ligue 1
- 21:00 FC Sevilla - CF Elche, 4. kolo La Ligy
Hokej
- 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen, 1. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Vlci Žilina - HK Nitra, 1. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC Prešov - HK Poprad, 1. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves, 1. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce, 1. kolo Tipsport ligy
- 18:30 HC Slovan Bratislava - HC Košice, 1. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno, 2. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary, 2. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno, 2. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice, 2. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, 2. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové - Motor České Budějovice, 2. kolo českej extraligy
- 18:30 HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec, 2. kolo českej extraligy
Tenis
- 17:00 SR - Kolumbia, duel 1. svetovej skupiny Davisovho pohára, úvodné dvojhry
- 7:00 Japonsko - Nemecko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 14:00 Holandsko - Argentína, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 15:00 Maďarsko - Rakúsko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 16:00 Chorvátsko - Francúzsko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- turnaje WTA v Sao Paule a Guadalajare
Cyklistika
- 13:55 Vuelta a Espaňa 2025 - 19. etapa: Rueda - Guijuelo (161,9 km)
- 17:00 Grand Prix Cycliste de Quebec
Basketbal
- 16:00 Nemecko - Fínsko, semifinále ME v basketbale 2025
- 20:00 Grécko - Turecko, semifinále ME v basketbale 2025
Volejbal
- 13:00 Filipíny - Tunisko, MS
Horská cyklistika
- 15:00 juniorky, cross country olympijská trať, MS /účasť SR/
- 17:00 juniori, cross country olympijská trať, MS /účasť SR/
Lukostreľba
- 2:00 MS /účasť SR/
Strelectvo
- 3:45 kvalifikácia, ženy - puška 10 m tri polohy /NOVOTNÁ/, SP
- 6:45 finále, ženy - puška 10 m tri polohy /NOVOTNÁ/, SP
TV program: piatok, 12. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.