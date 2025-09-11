Začína hokejová Tipsport liga či semifinále Eurobasketu. Športový program na dnes (12. september)

Na snímke domáce dresy hokejových tímov pre sezónu 2025/26 Tipsport ligy. (Autor: TASR)
12. sep 2025
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 12. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 12. september

Futbal

  • 17:00 FK Pohronie - FC Petržalka, 8. kolo MONACObet ligy

  • 20:30 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt, 3. kolo Bundesligy

  • 20:45 Olympique Marseille - FC Lorient, 4. kolo Ligue 1

  • 21:00 FC Sevilla - CF Elche, 4. kolo La Ligy

Hokej

  • 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen, 1. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 Vlci Žilina - HK Nitra, 1. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HC Prešov - HK Poprad, 1. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves, 1. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce, 1. kolo Tipsport ligy
  • 18:30 HC Slovan Bratislava - HC Košice, 1. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno, 2. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary, 2. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno, 2. kolo českej extraligy
  • 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice, 2. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, 2. kolo českej extraligy
  • 18:00 Mountfield Hradec Králové - Motor České Budějovice, 2. kolo českej extraligy
  • 18:30 HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec, 2. kolo českej extraligy

Tenis

  • 17:00 SR - Kolumbia, duel 1. svetovej skupiny Davisovho pohára, úvodné dvojhry
  • 7:00 Japonsko - Nemecko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
  • 14:00 Holandsko - Argentína, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
  • 15:00 Maďarsko - Rakúsko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
  • 16:00 Chorvátsko - Francúzsko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára

  • turnaje WTA v Sao Paule a Guadalajare

Cyklistika

Basketbal

Volejbal

  • 13:00 Filipíny - Tunisko, MS

Horská cyklistika

  • 15:00 juniorky, cross country olympijská trať, MS /účasť SR/
  • 17:00 juniori, cross country olympijská trať, MS /účasť SR/

Lukostreľba

  • 2:00 MS /účasť SR/

Strelectvo

  • 3:45 kvalifikácia, ženy - puška 10 m tri polohy /NOVOTNÁ/, SP
  • 6:45 finále, ženy - puška 10 m tri polohy /NOVOTNÁ/, SP
TV program: piatok, 12. september
Ostatné športy

