Portugalsko je na MS naladené výborne, Belgičania deklasovali účastníka z Afriky

Futbalisti Belgicka si v sobotňajšom prípravnom stretnutí v Bruseli poradili s ďalším účastníkom MS 2026 Tuniskom hladko 5:0.
Domáci strelili štyri góly v druhom polčase, z toho tri v čase, keď už hrali hostia bez vylúčeného Ismaela Gharbiho.
Víťazstvo v príprave si zapísali aj reprezentanti Portugalska, ktorí na domácej pôde v Lisabone - Oeirase zdolali Čile 2:1.
Oba tímy dohrávali s 10 hráčmi, Rafael Leao a Ivan Roman inkasovali červené karty krátko pred prestávkou po vzájomnej šarvátke.
Tím z Pyrenejského polostrova prehral jediný z posledných 12 zápasov.
Štvornásobní majstri sveta Nemci zdolali v Chicagu hráčov USA 2:1. Víťazný gól strelil v 57. minúte Leroy Sane. Nemci vyhrali deviaty medzištátny zápas v rade, naposledy prehrali 4. septembra 2025 v Bratislave so Slovenskom (0:2) v kvalifikácii MS.
Prípravný zápas:
Belgicko - Tunisko 5:0 (1:0)
Góly: 28. Trossard, 53. De Ketelaere, 65. De Bruyne, 85. Lukebakio, 87. Raskin, ČK: 62. Gharbi (Tun.) po druhej ŽK
Arménsko - Kazachstan 1:1 (0:0)
Góly: 53. Spercjan - 50. Samorodov
Gibraltár - Kajmanské ostrovy 4:1 (1:1)
Góly: 12. Scanlon, 49. Borge, 57. Valarino, 59. De Barr - 1. Reeves
Portugalsko - Čile 2:1 (0:0)
Góly: 58. Guedes, 75. Fernandes - 90.+2 Cepeda, ČK: 45.+2 Leao - 45.+2 Roman
Rumunsko - Wales 2:1 (0:0)
Góly: 52. Coman, 80. Rus - 63. Brooks
Albánsko - Luxembursko 0:1 (0:1)
Gól: 8. Sinani
USA - Nemecko 1:2 (1:1)
Góly: 37. A. Robinson – 2. Havertz, 57. Sane