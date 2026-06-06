    Portugalsko je na MS naladené výborne, Belgičania deklasovali účastníka z Afriky

    Bruno Fernandes oslavuje gól do siete Čile.
    Bruno Fernandes oslavuje gól do siete Čile. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. jún 2026 o 22:01
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    Futbalisti Belgicka strelili štyri z piatich gólov v druhom polčase.

    Futbalisti Belgicka si v sobotňajšom prípravnom stretnutí v Bruseli poradili s ďalším účastníkom MS 2026 Tuniskom hladko 5:0.

    Domáci strelili štyri góly v druhom polčase, z toho tri v čase, keď už hrali hostia bez vylúčeného Ismaela Gharbiho.

    Víťazstvo v príprave si zapísali aj reprezentanti Portugalska, ktorí na domácej pôde v Lisabone - Oeirase zdolali Čile 2:1.

    Oba tímy dohrávali s 10 hráčmi, Rafael Leao a Ivan Roman inkasovali červené karty krátko pred prestávkou po vzájomnej šarvátke.

    Tím z Pyrenejského polostrova prehral jediný z posledných 12 zápasov.

    Štvornásobní majstri sveta Nemci zdolali v Chicagu hráčov USA 2:1. Víťazný gól strelil v 57. minúte Leroy Sane. Nemci vyhrali deviaty medzištátny zápas v rade, naposledy prehrali 4. septembra 2025 v Bratislave so Slovenskom (0:2) v kvalifikácii MS.

    Prípravný zápas:

    Belgicko - Tunisko 5:0 (1:0)

    Góly: 28. Trossard, 53. De Ketelaere, 65. De Bruyne, 85. Lukebakio, 87. Raskin, ČK: 62. Gharbi (Tun.) po druhej ŽK

    Arménsko - Kazachstan 1:1 (0:0)

    Góly: 53. Spercjan - 50. Samorodov

    Gibraltár - Kajmanské ostrovy 4:1 (1:1)

    Góly: 12. Scanlon, 49. Borge, 57. Valarino, 59. De Barr - 1. Reeves

    Portugalsko - Čile 2:1 (0:0)

    Góly: 58. Guedes, 75. Fernandes - 90.+2 Cepeda, ČK: 45.+2 Leao - 45.+2 Roman

    Rumunsko - Wales 2:1 (0:0)

    Góly: 52. Coman, 80. Rus - 63. Brooks

    Albánsko - Luxembursko 0:1 (0:1)

    Gól: 8. Sinani

    USA - Nemecko 1:2 (1:1)

    Góly: 37. A. Robinson – 2. Havertz, 57. Sane

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Bruno Fernandes oslavuje gól do siete Čile.
    Bruno Fernandes oslavuje gól do siete Čile.
    Portugalsko je na MS naladené výborne, Belgičania deklasovali účastníka z Afriky
    dnes 22:01
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