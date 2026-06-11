Tenis v Bratislave a volejbalistky v EL. Športový program na dnes (12. jún)

ilustračný záber
ilustračný záber (Autor: TASR)
Sportnet|12. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 12. júna. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 12. júna

Futbal

Hokej

  • 2:00 Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights, finále play-off NHL (stav série 2:2)

Tenis

  • Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
  • Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte

  • 10:30 challenger Bratislava Open 2026

Cestná cyklistika

  • 11:15 Saint-Vulbas - Crest-Voland (182,3 km), 6. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes 

Rýchlostná kanoistika

  • 10.00 semifinále 1000/500/200 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026 
  • 16.00 semifinále 200/500 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026

Volejbal

  • 18:30 Slovensko - Izrael, turnaj EL žien
TV program: piatok, 12. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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