Tenis v Bratislave a volejbalistky v EL. Športový program na dnes (12. jún)

Športový program na piatok, 12. júna
Futbal
Hokej
- 2:00 Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights, finále play-off NHL (stav série 2:2)
Tenis
- Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
- Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte
- 10:30 challenger Bratislava Open 2026
Cestná cyklistika
- 11:15 Saint-Vulbas - Crest-Voland (182,3 km), 6. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Rýchlostná kanoistika
- 10.00 semifinále 1000/500/200 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026
- 16.00 semifinále 200/500 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026
Volejbal
- 18:30 Slovensko - Izrael, turnaj EL žien
TV program: piatok, 12. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.