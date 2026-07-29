Debakel v Konferenčnej lige. Viedenský Rapid potvrdil postup šesťgólovou výhrou

Futbalisti Rapidu Viedeň
Futbalisti Rapidu Viedeň (Autor: SK Rapid Wien)
TASR|29. júl 2026 o 22:46
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Rakúsky klub jasne prevýšil tím z Andorry.

Futbalisti švajčiarskeho Lugana si vybojovali postup do 3. predkola Konferenčnej ligy. Po víťazstve 1:0 pred týždňom uspeli aj v stredajšej odvete na pôde kosovského KF Dukagjini 5:1.

Ďalej ide aj FC Kodaň, tá po výsledku 3:3 v prvom zápase s Polissiou Žytomyr, ktorý sa hral v Košiciach, zvíťazila v odvete 2:1.

Hladký postup si vybojoval viedenský Rapid, po víťazstve 3:1 na pôde FC Santa Coloma zdolal súpera v odvete 6:2.

Konferenčná liga - 2. predkolo - odveta:

KF Dukagjini – FC Lugano 1:5 (1:3)

/prvý zápas: 0:1, Lugano postúpilo/

FC Kodaň – Polissia Žytomyr 2:1 (1:1)

ČK: 46. Suzuki

/prvý zápas: 3:3, Kodaň postúpila/

Rapid Viedeň – FC Santa Coloma 6:2 (3:1)

/prvý zápas: 3:1, Rapid postúpil/

Konferenčná liga

    Futbalisti Rapidu Viedeň
    Futbalisti Rapidu Viedeň
    Debakel v Konferenčnej lige. Viedenský Rapid potvrdil postup šesťgólovou výhrou
    dnes 22:46
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