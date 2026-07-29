Debakel v Konferenčnej lige. Viedenský Rapid potvrdil postup šesťgólovou výhrou

Futbalisti švajčiarskeho Lugana si vybojovali postup do 3. predkola Konferenčnej ligy. Po víťazstve 1:0 pred týždňom uspeli aj v stredajšej odvete na pôde kosovského KF Dukagjini 5:1.
Ďalej ide aj FC Kodaň, tá po výsledku 3:3 v prvom zápase s Polissiou Žytomyr, ktorý sa hral v Košiciach, zvíťazila v odvete 2:1.
Hladký postup si vybojoval viedenský Rapid, po víťazstve 3:1 na pôde FC Santa Coloma zdolal súpera v odvete 6:2.
Konferenčná liga - 2. predkolo - odveta:
KF Dukagjini – FC Lugano 1:5 (1:3)
/prvý zápas: 0:1, Lugano postúpilo/
FC Kodaň – Polissia Žytomyr 2:1 (1:1)
ČK: 46. Suzuki
/prvý zápas: 3:3, Kodaň postúpila/
Rapid Viedeň – FC Santa Coloma 6:2 (3:1)
/prvý zápas: 3:1, Rapid postúpil/