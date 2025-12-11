Prvý zjazd žien aj Slováci proti Lotyšsku. Športový program na dnes (12. december)

Sofia Goggiová
Sofia Goggiová (Autor: TASR/AP)
12. dec 2025
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 12. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 12. december

Futbal

  • 15:30 žreb 16-finále UEFA Youth League
  • 20:30 1. FC Union Berlín - RB Lipsko, 14. kolo Bundesligy
  • 20:45 SCO Angers - FC Nantes, 16. kolo Ligue 1
  • 20:45 US Lecce - SC Pisa, 15. kolo Serie A
  • 21:00 Real Sociedad San Sebastian - FC Girona, 16. kolo La Ligy

Hokej 

  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators, NHL
  • 1:00 Washington Capitals - Carolina Hurricanes, NHL
  • 1:00 Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens, NHL
  • 1:00 Philadelphia Flyers - Vegas Golden Knights, NHL
  • 1:00 New York Islanders - Anaheim Ducks, NHL
  • 1:00 New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks, NHL
  • 2:00 Winnipeg Jets - Boston Bruins, NHL
  • 2:00 Minnesota Wild - Dallas Stars, NHL
  • 2:00 Nashville Predators - St. Louis Blues, NHL
  • 3:00 Edmonton Oilers - Detroit Red Wings, NHL
  • 3:30 Colorado Avalanche - Florida Panthers, NHL
  • ﻿4:00 Vancouver Canucks - Buffalo Sabres, NHL,

  • 17:30 HK Dukla Michalovce - HC Košice, 27. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 Vlci Žilina - HK Nitra, 27. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava, 27. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves, 27. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Poprad - HC Prešov, 27. kolo Tipsport ligy

  • 15:00 Slovensko - Japonsko, Turnaj štyroch krajín žien
  • 18:00 Slovensko - Lotyšsko, Vianočný Kaufland Cup 2025 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Florbal

Biatlon

  • 11:25 šprint mužov na 10 km, SP v Hochfilzene
  • 14:15 šprint žien na 12,5 km, SP v Hochfilzene

Lyžovanie

Beh na lyžiach

Skoky na lyžiach

  • 14:25 kvalifikácia žien, SP v Klingenthali
    15:35 hlavná súťaž žien, SP v Klingenthali

Krasokorčuľovanie

  • 13:00 MSR / Four Nationals Championships v Prešove

Hádzaná

  • 17:45 Francúzsko - Nemecko, semifinále MS žien 2025
  • 20:45 Holandsko - Nórsko, semifinále MS žien 2025

  • 18:30 HK Bojnice - HC Záhoráci, 15. kolo Niké Handball Extraligy
  • 19:00 HC Sporta Hlohovec - ŠKP Bratislava, 15. kolo Niké Handball Extraligy

Basketbal

  • 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - BK ŠK UMB Banská Bystrica, 12. kolo Tipos extraligy žien

Volejbal

  • 20:00 VK Slávia SPU Nitra - HIT MTF Trnava, 8. kolo Niké Extraligy

Sánkovanie

  • 23:10 Svetový pohár Park City/USA
TV program: PIATOK, 12. december
Ostatné športy

