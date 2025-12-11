Prvý zjazd žien aj Slováci proti Lotyšsku. Športový program na dnes (12. december)

Športový program na piatok, 12. december
Futbal
- 15:30 žreb 16-finále UEFA Youth League
- 20:30 1. FC Union Berlín - RB Lipsko, 14. kolo Bundesligy
- 20:45 SCO Angers - FC Nantes, 16. kolo Ligue 1
- 20:45 US Lecce - SC Pisa, 15. kolo Serie A
- 21:00 Real Sociedad San Sebastian - FC Girona, 16. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 New York Islanders - Anaheim Ducks, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets - Boston Bruins, NHL
- 2:00 Minnesota Wild - Dallas Stars, NHL
- 2:00 Nashville Predators - St. Louis Blues, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers - Detroit Red Wings, NHL
- 3:30 Colorado Avalanche - Florida Panthers, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Buffalo Sabres, NHL,
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HC Košice, 27. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Vlci Žilina - HK Nitra, 27. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava, 27. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves, 27. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Poprad - HC Prešov, 27. kolo Tipsport ligy
- 15:00 Slovensko - Japonsko, Turnaj štyroch krajín žien
- 18:00 Slovensko - Lotyšsko, Vianočný Kaufland Cup 2025 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Florbal
- 10:00 zápas o 9. miesto, MS žien 2025
- 10:30 zápas o 15. miesto MS žien 2025
- 13:30 zápas o 13. miesto MS žien 2025
- 16:30 zápas o 11. miesto, MS žien 2025
- 16:00 Fínsko - Dánsko, štvrťfinále na MS žien 2025
- 19:00 Švédsko - Lotyšsko, štvrťfinále na MS žien 2025
Biatlon
- 11:25 šprint mužov na 10 km, SP v Hochfilzene
- 14:15 šprint žien na 12,5 km, SP v Hochfilzene
Lyžovanie
- 10:15 Zjazd žien, SP v St. Moritzi /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Beh na lyžiach
- 15:00 tímšprint ž+m – kvalifikácia, SP v Davose
17:00 tímšprint ž+m – finále, SP v Davose /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Skoky na lyžiach
- 14:25 kvalifikácia žien, SP v Klingenthali
15:35 hlavná súťaž žien, SP v Klingenthali
Krasokorčuľovanie
- 13:00 MSR / Four Nationals Championships v Prešove
Hádzaná
- 17:45 Francúzsko - Nemecko, semifinále MS žien 2025
- 20:45 Holandsko - Nórsko, semifinále MS žien 2025
- 18:30 HK Bojnice - HC Záhoráci, 15. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:00 HC Sporta Hlohovec - ŠKP Bratislava, 15. kolo Niké Handball Extraligy
Basketbal
- 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - BK ŠK UMB Banská Bystrica, 12. kolo Tipos extraligy žien
Volejbal
- 20:00 VK Slávia SPU Nitra - HIT MTF Trnava, 8. kolo Niké Extraligy
Sánkovanie
- 23:10 Svetový pohár Park City/USA
TV program: PIATOK, 12. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.