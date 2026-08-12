ONLINE: Paríž St. Germain - Aston Villa dnes, Superpohár UEFA LIVE

Paríž Saint-Germain a Aston Villa sa stretávajú vo finále Superpohára UEFA. Dejiskom je Red Bull Arena v Salzburgu, úvodný výkop je na programe o 21.00 h.
Francúzsky tím obhajuje trofej, ktorú vlani získal po jedenástkovom rozstrele proti Tottenhamu.
Obe mužstvá sa naposledy stretli vo štvrťfinále Ligy majstrov v roku 2025.
Kde dnes sledovať Superpohár UEFA v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zápas povedie Somálčan Omar Artan, ktorý sa stane prvým neeurópskym rozhodcom vo finále Superpohára UEFA.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Paríž St. Germain - Aston Villa (Superpohár UEFA, výsledky, streda, naživo)
Super Cup 2026/2027
12.08.2026 o 21:00
Paríž
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Aston Villa
Prenos
Vzájemná utkání
Oba celky se spolu utkaly v loňské sezóně v Lize mistrů. Ve čtvrtfinále vyhrálo PSG doma 3:1. V Aston Ville pak padlo 2:3. I tak se ale radovalo z postupu do semifinále.
Oba celky se spolu utkaly v loňské sezóně v Lize mistrů. Ve čtvrtfinále vyhrálo PSG doma 3:1. V Aston Ville pak padlo 2:3. I tak se ale radovalo z postupu do semifinále.
Aston Villa FC
Fotbalisté Aston Villy se do Superpoháru dostali díky vítězství v Evropské lize. Tam se ve finále střetli s německým Freiburgem a porazili ho 3:0. Nad hlavu tak zvedli pohár pro vítěze této prestižní soutěže. Někdejší trenér PSG Emery tak prahne po triumfu svého někdejšího chlebodárce, ale sám ví, že to nebude jednoduché. Anglický klub sehrál tři zápasy v rámci přípravy a pokaždé prohrál.
Fotbalisté Aston Villy se do Superpoháru dostali díky vítězství v Evropské lize. Tam se ve finále střetli s německým Freiburgem a porazili ho 3:0. Nad hlavu tak zvedli pohár pro vítěze této prestižní soutěže. Někdejší trenér PSG Emery tak prahne po triumfu svého někdejšího chlebodárce, ale sám ví, že to nebude jednoduché. Anglický klub sehrál tři zápasy v rámci přípravy a pokaždé prohrál.
Paris Saint-Germain
Fotbalisté pařížského Saint-Germain triumfovali v Lize mistrů i loni a podruhé za sebou tak hrají Superpohár UEFA. Loni srazili Tottenham po penaltách, letos narazí znovu na anglického soupeře. Co se týče přípravy na novou sezónu, tak tým zůstal prakticky pohromadě, klub přivedl pouze dva nové hráče a měl tak celkem klidné letní období. Pařížané odehráli dva přípravné zápasy, jednou prohráli a jednou došlo na dělbu bodů. Nyní se ale už soustředí jen na obhajobu Superpoháru.
Fotbalisté pařížského Saint-Germain triumfovali v Lize mistrů i loni a podruhé za sebou tak hrají Superpohár UEFA. Loni srazili Tottenham po penaltách, letos narazí znovu na anglického soupeře. Co se týče přípravy na novou sezónu, tak tým zůstal prakticky pohromadě, klub přivedl pouze dva nové hráče a měl tak celkem klidné letní období. Pařížané odehráli dva přípravné zápasy, jednou prohráli a jednou došlo na dělbu bodů. Nyní se ale už soustředí jen na obhajobu Superpoháru.
Hezký středeční večer přeji všem příznivcům fotbalu. Na programu je dnes Superpohár UEFA. Mezi sebou si to rozdají vítěz Ligy mistrů a vítěz Evropské ligy, a sice Paris Saint-Germain a Aston Villa FC.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.