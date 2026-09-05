Nitra v Lige majstrov, Arsenal v derby či Veľká cena Talianska. Športový program na dnes (6. september)

Športový program na nedeľu, 6. septembra
Futbal
- 17:00 FC Košice - MFK Dukla Banská Bystrica, 7. kolo Niké ligy
- 19:00 MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava, 7. kolo Niké ligy
- 13:00 FK Mladá Boleslav – FC Baník Ostrava, 7. kolo českej ligy
- 15:00 FK Jablonec – FC Slovan Liberec, 7. kolo českej ligy
- 15:00 FC Zlín – FK Teplice, 7. kolo českej ligy
- 18:00 FC Hradec Králové – AC Sparta Praha, 7. kolo českej ligy
- 15:00 ESTAC Troyes – RC Štrasburg, 3. kolo Ligue 1
- 17:15 Angers SCO – Stade Rennes, 3. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Marseille – Paríž FC, 3. kolo Ligue 1
- 15:30 Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05, 2. kolo Bundesligy
- 17:30 Eintracht Frankfurt – FC Augsburg, 2. kolo Bundesligy
- 15:00 Frosinone Calcio – Venezia FC, 3. kolo Serie A
- 15:00 Parma Calcio – AC Monza, 3. kolo Serie A
- 18:00 Bologna FC – US Sassuolo, 3. kolo Serie A
- 20:45 Juventus Turín – AC Miláno, 3. kolo Serie A
- 15:00 Everton FC – Manchester United 3. kolo Premier League
- 17:30 Arsenal FC – Chelsea FC, 3. kolo Premier League
- 16:15 Valencia CF – FC Barcelona, 4. kolo La Ligy
- 18:30 Deportivo Alavés – CA Osasuna, 4. kolo La Ligy
- 18:30 Málaga CF – Levante UD, 4. kolo La Ligy
- 21:00 RCD Espanyol Barcelona – Sevilla FC, 4. kolo La Ligy
Hokej
- 14:00 Servette Ženeva - Storhamar Hockey, 2. kolo základnej časti LM
- 15:00 Herning Blue Fox - SaiPa Lappeenranta, 2. kolo základnej časti LM
- 15:00 Frölunda HC - KooKoo Kouvola, 2. kolo základnej časti LM
- 15:45 HC Davos - Eisbären Berlin, 2. kolo základnej časti LM
- 17:00 HK Nitra - Växjö Lakers, 2. kolo základnej časti LM
- 18:00 Adler Mannheim - Skellefteå AIK, 2. kolo základnej časti LM
Tenis
- od 17:00 US Open v New Yorku
Cyklistika
- 12:45 15. etapa: Palma del Río - Córdoba (189,7 km), Vuelta a Espaňa
Motorizmus
- 15:00 VC Talianska v Monze
- 20:30 VC Monterey, záver sezóny IndyCar
Basketbal
- 11:30 Turecko – Austrália, skupina C na MS v basketbale žien 2026
- 14:30 Čína – Česko, skupina D na MS v basketbale žien 2026
- 17:45 Portoriko – Belgicko, skupina C na MS v basketbale žien 2026
- 20:45 Taliansko – USA, skupina D na MS v basketbale žien 2026
Šípky
- 13:00 popoludňajšia časť, Czech Darts Open
- 19:00 večerná časť, Czech Darts Open
Volejbal
- 16:00 Poľsko - Srbsko, súboj o 3. miesto ME vo volejbale žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Taliansko - Turecko, finále ME vo volejbale žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Džudo
- 10:00 vyraďovacie boje, opravy a semifinále, súťaž miešaných družstiev, ME juniorov
- 16:00 súboje o bronz a finále, ME juniorov
Hádzaná
- 15:00 Handball club Zlín – DHC Sokol Poruba, 2. kolo Doprastav ligy
- 17:00 MŠK Iuventa Michalovce – HK Slovan Duslo Šaľa, 2. kolo Doprastav ligy
- 18:00 Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky, 1. kolo Niké Handball Extraligy
TV program: nedeľa, 6. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.