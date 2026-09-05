Nitra v Lige majstrov, Arsenal v derby či Veľká cena Talianska. Športový program na dnes (6. september)

Na snímke Brett Pollock (Nitra) v zápase 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov medzi HK Nitra - Skellefteå AIK.
Na snímke Brett Pollock (Nitra) v zápase 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov medzi HK Nitra - Skellefteå AIK. (Autor: TASR)
Sportnet|6. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 6. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 6. septembra

Futbal

  • 17:00 FC Košice - MFK Dukla Banská Bystrica, 7. kolo Niké ligy
  • 19:00 MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava, 7. kolo Niké ligy 

  • 13:00 FK Mladá Boleslav – FC Baník Ostrava, 7. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Jablonec – FC Slovan Liberec, 7. kolo českej ligy 
  • 15:00 FC Zlín – FK Teplice, 7. kolo českej ligy 
  • 18:00 FC Hradec Králové – AC Sparta Praha, 7. kolo českej ligy

  • 15:00 ESTAC Troyes – RC Štrasburg, 3. kolo Ligue 1
  • 17:15 Angers SCO – Stade Rennes, 3. kolo Ligue 1
  • 20:45 Olympique Marseille – Paríž FC, 3. kolo Ligue 1

  • 15:30 Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05, 2. kolo Bundesligy
  • 17:30 Eintracht Frankfurt – FC Augsburg, 2. kolo Bundesligy

  • 15:00 Frosinone Calcio – Venezia FC, 3. kolo Serie A
  • 15:00 Parma Calcio – AC Monza, 3. kolo Serie A
  • 18:00 Bologna FC – US Sassuolo, 3. kolo Serie A
  • 20:45 Juventus Turín – AC Miláno, 3. kolo Serie A

  • 15:00 Everton FC – Manchester United 3. kolo Premier League
  • 17:30 Arsenal FC – Chelsea FC, 3. kolo Premier League

  • 16:15 Valencia CF – FC Barcelona, 4. kolo La Ligy
  • 18:30 Deportivo Alavés – CA Osasuna, 4. kolo La Ligy
  • 18:30 Málaga CF – Levante UD, 4. kolo La Ligy
  • 21:00 RCD Espanyol Barcelona – Sevilla FC, 4. kolo La Ligy

Hokej

  • 14:00 Servette Ženeva - Storhamar Hockey, 2. kolo základnej časti LM
  • 15:00 Herning Blue Fox - SaiPa Lappeenranta, 2. kolo základnej časti LM
  • 15:00 Frölunda HC - KooKoo Kouvola, 2. kolo základnej časti LM
  • 15:45 HC Davos - Eisbären Berlin, 2. kolo základnej časti LM
  • 17:00 HK Nitra - Växjö Lakers, 2. kolo základnej časti LM
  • 18:00 Adler Mannheim - Skellefteå AIK, 2. kolo základnej časti LM

Tenis

  • od 17:00 US Open v New Yorku

Cyklistika

  • 12:45 15. etapa: Palma del Río - Córdoba (189,7 km), Vuelta a Espaňa

Motorizmus

  • 15:00 VC Talianska v Monze
  • 20:30 VC Monterey, záver sezóny IndyCar

Basketbal

  • 11:30 Turecko – Austrália, skupina C na MS v basketbale žien 2026
  • 14:30 Čína – Česko, skupina D na MS v basketbale žien 2026
  • 17:45 Portoriko – Belgicko, skupina C na MS v basketbale žien 2026
  • 20:45 Taliansko – USA, skupina D na MS v basketbale žien 2026

Šípky

  • 13:00 popoludňajšia časť, Czech Darts Open
  • 19:00 večerná časť, Czech Darts Open

Volejbal

Džudo

  • 10:00 vyraďovacie boje, opravy a semifinále, súťaž miešaných družstiev, ME juniorov
  • 16:00 súboje o bronz a finále, ME juniorov

Hádzaná

  • 15:00 Handball club Zlín – DHC Sokol Poruba, 2. kolo Doprastav ligy
  • 17:00 MŠK Iuventa Michalovce – HK Slovan Duslo Šaľa, 2. kolo Doprastav ligy

  • 18:00 Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky, 1. kolo Niké Handball Extraligy
TV program: nedeľa, 6. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Na snímke Brett Pollock (Nitra) v zápase 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov medzi HK Nitra - Skellefteå AIK.
    Na snímke Brett Pollock (Nitra) v zápase 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov medzi HK Nitra - Skellefteå AIK.
    Nitra v Lige majstrov, Arsenal v derby či Veľká cena Talianska. Športový program na dnes (6. september)
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