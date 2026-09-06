    VIDEO: Veľká nehoda Leclerca a katastrofa pre Ferrari. Viacerí fanúšikovia plakali

    Charles Leclerc.
    Fotogaléria (28)
    Charles Leclerc. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|6. sep 2026 o 15:25
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    Charles Leclerc odišiel po nehode po vlastných.

    Priam katastrofálny začiatok mala domáca Veľká cena Talianska F1 pre tím Scuderia Ferrari. Hoci jeho piloti štartovali z druhého radu a pomýšľali na prestížne víťazstvo, po troch kolách je všetko inak. 

    Už v prvej zákrute sa Charles Leclerc a Lewis Hamilton takmer zrazili, pričom Monačan vytlačil sedemnásobného majstra sveta mimo trate. 

    Hamilton sa prepadol na koniec prvej desiatky, no netrvalo dlho a ešte oveľa horšie dopadol práve Leclerc. V druhom kole najskôr v Ascari prišiel o tretiu pozíciu a následne havaroval v zákrute Parabolica.

    VIDEO: Nehoda Charlesa Leclerca na Veľkej cene Talianska 2026

    Zozadu naňho dobiedzal Oscar Piastri na McLarene, no zdalo sa, že si jazdec Ferrari udržal svoju pozíciu. Zrazu však stratil kontrolu nad svojim monopostom, čo spôsobilo na pohľad hrozivú nehodu. 

    "Toto je úplne ako cez kopírak. Na tom istom mieste havaroval Leclerc aj v roku 2020," pripomenul v priamom prenose komentátor Nova Sportu Pavel Fabry.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Talianska (Formula 1 2026)
    Alpine driver Pierre Gasly of France leads the field after the start of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26
    Alpine driver Pierre Gasly of France leads the field after the start of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26
    Alpine driver Pierre Gasly of France leads the field after the start of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26
    Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain, left, talks with Alpine executive advisor Flavio Briatore, right, before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26
    28 fotografií
    Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Cadillac driver Valtteri Bottas of Finland, center, waits at the starting grid before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco gets in his car before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco prepares in his garage for the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel holds an helmet during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel waves to spectators during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel stands during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel holds a helmet during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel steers the Ferrari F2002 during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem talks with the Associated Press during an interview prior to the start of the Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem poses during an interview with the Associated Press prior to the start of the Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem talks with the Associated Press during an interview prior to the start of Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem talks with the Associated Press during an interview prior to the start of the Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem talks with the Associated Press during an interview prior to the start of the Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Alpine driver Pierre Gasly of France leads the field after the start of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26

    Leclerc našťastie odišiel po vlastných, no bol evidentne otrasený. Na chvíľu boli vyvesené žlté vlajky, ale vo štvrtom kole bola veľká cena prerušená.

    Pre fanúšikov Ferrari to bol šok. Televízne kamery našli na tribúnach hneď niekoľkých divákov v červených farbách, ktorí sa neubránili slzám.

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    Charles Leclerc.
    Charles Leclerc.
    VIDEO: Veľká nehoda Leclerca a katastrofa pre Ferrari. Viacerí fanúšikovia plakali
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