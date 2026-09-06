VIDEO: Veľká nehoda Leclerca a katastrofa pre Ferrari. Viacerí fanúšikovia plakali

Priam katastrofálny začiatok mala domáca Veľká cena Talianska F1 pre tím Scuderia Ferrari. Hoci jeho piloti štartovali z druhého radu a pomýšľali na prestížne víťazstvo, po troch kolách je všetko inak.
Už v prvej zákrute sa Charles Leclerc a Lewis Hamilton takmer zrazili, pričom Monačan vytlačil sedemnásobného majstra sveta mimo trate.
Hamilton sa prepadol na koniec prvej desiatky, no netrvalo dlho a ešte oveľa horšie dopadol práve Leclerc. V druhom kole najskôr v Ascari prišiel o tretiu pozíciu a následne havaroval v zákrute Parabolica.
VIDEO: Nehoda Charlesa Leclerca na Veľkej cene Talianska 2026
Zozadu naňho dobiedzal Oscar Piastri na McLarene, no zdalo sa, že si jazdec Ferrari udržal svoju pozíciu. Zrazu však stratil kontrolu nad svojim monopostom, čo spôsobilo na pohľad hrozivú nehodu.
"Toto je úplne ako cez kopírak. Na tom istom mieste havaroval Leclerc aj v roku 2020," pripomenul v priamom prenose komentátor Nova Sportu Pavel Fabry.
Leclerc našťastie odišiel po vlastných, no bol evidentne otrasený. Na chvíľu boli vyvesené žlté vlajky, ale vo štvrtom kole bola veľká cena prerušená.
Pre fanúšikov Ferrari to bol šok. Televízne kamery našli na tribúnach hneď niekoľkých divákov v červených farbách, ktorí sa neubránili slzám.