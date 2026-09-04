Trojnásobný olympijský medailista končí kariéru: Moje telo mi nedovolilo rozprávkový koniec

Trojnásobný olympijský medailista a niekdajší majster sveta v triatlone Jonny Brownlee ukončil vo veku 36 rokov bohatú kariéru.
Britský reprezentant odišiel do športového dôchodku dva roky po svojom bratovi Alistairovi, dvojnásobnom olympijskom šampiónovi a majstrovi sveta.
Svoje rozhodnutie oznámil pred pretekmi na Jersey, v ktorých sa chcel so súťažením rozlúčiť, zranenie mu však nedovolilo nastúpiť na štart.
„Nie som si istý, či som naozaj pripravený opustiť profesionálne preteky, ale takto to dnes je,“ povedal Brownlee.
„Moje telo mi povedalo, že nemôžem mať rozprávkový koniec, ale mal som kariéru, ktorá mala veľmi blízko k vysnívanej kariére.
Takú, o akej som si ani nemyslel, že by bola možná, keď som ako desaťročný v noci vstával, aby som sledoval olympiádu v Sydney,“ uviedol s pripomienkou olympijskej premiéry triatlonu v roku 2000.
Jonny Brownlee počas bohatej kariéry pod piatimi kruhmi získal kompletnú medailovú zbierku.
Po bronze v Londýne a striebre v Riu de Janeiro, kde jeho brat zakaždým triumfoval, sa sám dočkal vytúženého zlata v Tokiu pri premiére miešanej štafety.
Titul majstra sveta v elitnej kategórii získal v roku 2012, v rokoch 2010 a 2011 získal zlaté medaily v šprinte.
Od júna 2010 do mája 2014 stál na stupňoch víťazov v každých pretekoch, do ktorých nastúpil. Z majstrovstiev sveta má na konte celkovo deväť cenných kovov, z toho šesť zlatých.