Semifinále na ME vo volejbale či šláger Niké ligy. Športový program na dnes (5. september)

Športový program na sobotu, 5. septembra
Futbal
- 18:00 MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín, 7. kolo Niké ligy
- 18:00 MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová, 7. kolo Niké ligy
- 18:00 KFC Komárno - MFK Skalica, 7. kolo Niké ligy
- 20:30 FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava, 7. kolo Niké ligy
- 16:00 MŠK Považská Bystrica – OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 7. kolo MONACObet ligy
- 16:00 MFK Zvolen – FK Pohronie, 7. kolo MONACObet ligy
- 16:00 FC Slovan Galanta – OFK Dynamo Malženice, 7. kolo MONACObet ligy
- 16:00 FK Humenné – FC Petržalka, 7. kolo MONACObet ligy
- 16:00 MFK Bytča – FC ŠTK 1914 Šamorín, 7. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FC Tatran Prešov – FC ViOn Zlaté Moravce, 7. kolo MONACObet ligy
- 15:00 1. FC Slovácko – FK Pardubice, 7. kolo českej ligy
- 15:00 SK Sigma Olomouc – Bohemians Praha 1905, 7. kolo českej ligy
- 15:00 SK Slavia Praha – FC Zbrojovka Brno, 7. kolo českej ligy
- 18:00 SK Artis Brno – FC Viktoria Plzeň, 7. kolo českej ligy
- 17:15 RC Lens – FC Lorient, 3. kolo Ligue 1
- 20:45 Le Havre AC – Stade Brest, 3. kolo Ligue 1
- 20:45 OGC Nice – Le Mans FC, 3. kolo Ligue 1
- 15:30 Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlín, 2. kolo Bundesligy
- 15:30 Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg, 2. kolo Bundesligy
- 15:30 SC Paderborn 07 – SC Freiburg, 2. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund, 2. kolo Bundesligy
- 15:30 Werder Brémy – RB Lipsko, 2. kolo Bundesligy
- 18:30 FC Schalke 04 – Bayern Mníchov, 2. kolo Bundesligy
- 15:00 ACF Fiorentina – Torino FC, 3. kolo Serie A
- 18:00 Inter Miláno – SSC Neapol, 3. kolo Serie A
- 20:45 AS Rím – Atalanta Bergamo, 3. kolo Serie A
- 13:30 Newcastle United – AFC Bournemouth, 3. kolo Premier League
- 16:00 Brentford FC – Sunderland AFC, 3. kolo Premier League
- 16:00 Brighton & Hove Albion – Leeds United, 3. kolo Premier League
- 16:00 Fulham FC – Crystal Palace, 3. kolo Premier League
- 16:00 Manchester City – Coventry City, 3. kolo Premier League
- 16:00 Nottingham Forest – Tottenham Hotspur, 3. kolo Premier League
- 18:30 Hull City – Aston Villa FC, 3. kolo Premier League
- 16:15 Athletic Club Bilbao – Atlético Madrid, 4. kolo La Ligy
- 18:30 Rayo Vallecano – Racing Santander, 4. kolo La Ligy
- 21:00 Villarreal CF – RC Deportivo La Coruňa, 4. kolo La Ligy
Hokej
- 16:00 Tappara Tampere - Kölner Haie, 2. kolo základnej časti LM
- 16:30 HC Škoda Plzeň - GKS Tychy, 2. kolo základnej časti LM
- 17:00 HC Dynamo Pardubice - Rögle BK, 2. kolo základnej časti LM
- 18:30 Graz99ers - Bordeaux Boxers, 2. kolo základnej časti LM
- 19:15 EC Red Bull Salzburg - Bílí Tygři Liberec, 2. kolo základnej časti LM
- 19:15 EC-KAC Klagenfurt - HC Fribourg-Gottéron, 2. kolo základnej časti LM
Tenis
- od 17:00 US Open v New Yorku
Cyklistika
- 13:30 14. etapa: Jaén - Sierra de La Pandera (154,5 km), Vuelta a Espaňa
Atletika
- 18:08 2. deň, finále Diamantovej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Motorizmus
- 16:00 kvalifikácia, VC Talianska v Monze
Basketbal
- 11:30 Mali - Španielsko, skupina A na MS v basketbale žien 2026
- 14:15 Nigéria – Maďarsko, skupina B na MS v basketbale žien 2026
- 18:00 Nemecko – Japonsko, skupina A na MS v basketbale žien 2026
- 20:45 Francúzsko – Kórejská republika, skupina B na MS v basketbale žien 2026
Šípky
- 13:00 popoludňajšia časť, Czech Darts Open
- 19:00 večerná časť, Czech Darts Open
Volejbal
- 15:00 Poľsko - Taliansko, semifinále ME vo volejbale žien /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Turecko - Srbsko, semifinále ME vo volejbale žien /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 15:00 Slovensko – Lotyšsko, generálkový turnaj pred ME
Vodný slalom
- 10:34 individuálne preteky žien, kajak kros, Svetový pohár vo Vaires-sur-Marne /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 11:40 individuálne preteky mužov, kajak kros, Svetový pohár vo Vaires-sur-Marne /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 14:04 vyraďovacia fáza, kajak kros, Svetový pohár vo Vaires-sur-Marne /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Džudo
- 10:00 ženy nad 78 kg /Filkorová/, ME juniorov
Hádzaná
- 15:00 Sokol Písek – HC Tatran Stupava, 2. kolo Doprastav ligy
- 17:00 DHK Baník Most – DHC Slavia Praha, 2. kolo Doprastav ligy
- 18:00 DHC Plzeň – DHK ZORA Olomouc, 2. kolo Doprastav ligy
- 20:10 HC DAC Dunajská Streda – Házená Kynžvart, 2. kolo Doprastav ligy
- 18:00 MŠK Považská Bystrica – HC Záhoráci, 1. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 HK Košice – HK AGRO Topoľčany, 1. kolo Niké Handball Extraligy
Dostihy
- 14:00 34. Slovenské Oaks
TV program: sobota, 5. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.