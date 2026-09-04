Semifinále na ME vo volejbale či šláger Niké ligy. Športový program na dnes (5. september)

Radosť hráčov Dunajskej Stredy.
Radosť hráčov Dunajskej Stredy. (Autor: TASR)
Sportnet|5. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 5. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 5. septembra

Futbal

  • 18:00 MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín, 7. kolo Niké ligy
  • 18:00 MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová, 7. kolo Niké ligy 
  • 18:00 KFC Komárno - MFK Skalica, 7. kolo Niké ligy 
  • 20:30 FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava, 7. kolo Niké ligy

  • 16:00 MŠK Považská Bystrica – OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 7. kolo MONACObet ligy
  • 16:00 MFK Zvolen – FK Pohronie, 7. kolo MONACObet ligy
  • 16:00 FC Slovan Galanta – OFK Dynamo Malženice, 7. kolo MONACObet ligy
  • 16:00 FK Humenné – FC Petržalka, 7. kolo MONACObet ligy
  • 16:00 MFK Bytča – FC ŠTK 1914 Šamorín, 7. kolo MONACObet ligy
  • 18:00 FC Tatran Prešov – FC ViOn Zlaté Moravce, 7. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 1. FC Slovácko – FK Pardubice, 7. kolo českej ligy
  • 15:00 SK Sigma Olomouc – Bohemians Praha 1905, 7. kolo českej ligy 
  • 15:00 SK Slavia Praha – FC Zbrojovka Brno, 7. kolo českej ligy 
  • 18:00 SK Artis Brno – FC Viktoria Plzeň, 7. kolo českej ligy

  • 17:15 RC Lens – FC Lorient, 3. kolo Ligue 1
  • 20:45 Le Havre AC – Stade Brest, 3. kolo Ligue 1
  • 20:45 OGC Nice – Le Mans FC, 3. kolo Ligue 1

  • 15:30 Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlín, 2. kolo Bundesligy
  • 15:30 Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg, 2. kolo Bundesligy
  • 15:30 SC Paderborn 07 – SC Freiburg, 2. kolo Bundesligy
  • 15:30 TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund, 2. kolo Bundesligy
  • 15:30 Werder Brémy – RB Lipsko, 2. kolo Bundesligy
  • 18:30 FC Schalke 04 – Bayern Mníchov, 2. kolo Bundesligy

  • 15:00 ACF Fiorentina – Torino FC, 3. kolo Serie A
  • 18:00 Inter Miláno – SSC Neapol, 3. kolo Serie A
  • 20:45 AS Rím – Atalanta Bergamo, 3. kolo Serie A

  • 13:30 Newcastle United – AFC Bournemouth, 3. kolo Premier League
  • 16:00 Brentford FC – Sunderland AFC, 3. kolo Premier League
  • 16:00 Brighton & Hove Albion – Leeds United, 3. kolo Premier League
  • 16:00 Fulham FC – Crystal Palace, 3. kolo Premier League
  • 16:00 Manchester City – Coventry City, 3. kolo Premier League
  • 16:00 Nottingham Forest – Tottenham Hotspur, 3. kolo Premier League
  • 18:30 Hull City – Aston Villa FC, 3. kolo Premier League

  • 16:15 Athletic Club Bilbao – Atlético Madrid, 4. kolo La Ligy
  • 18:30 Rayo Vallecano – Racing Santander, 4. kolo La Ligy
  • 21:00 Villarreal CF – RC Deportivo La Coruňa, 4. kolo La Ligy

Hokej

  • 16:00 Tappara Tampere - Kölner Haie, 2. kolo základnej časti LM
  • 16:30 HC Škoda Plzeň - GKS Tychy, 2. kolo základnej časti LM
  • 17:00 HC Dynamo Pardubice - Rögle BK, 2. kolo základnej časti LM
  • 18:30 Graz99ers - Bordeaux Boxers, 2. kolo základnej časti LM
  • 19:15 EC Red Bull Salzburg - Bílí Tygři Liberec, 2. kolo základnej časti LM
  • 19:15 EC-KAC Klagenfurt - HC Fribourg-Gottéron, 2. kolo základnej časti LM

Tenis

  • od 17:00 US Open v New Yorku

Cyklistika

  • 13:30 14. etapa: Jaén - Sierra de La Pandera (154,5 km), Vuelta a Espaňa

Atletika

Motorizmus

  • 16:00 kvalifikácia, VC Talianska v Monze

Basketbal

  • 11:30 Mali - Španielsko, skupina A na MS v basketbale žien 2026
  • 14:15 Nigéria – Maďarsko, skupina B na MS v basketbale žien 2026
  • 18:00 Nemecko – Japonsko, skupina A na MS v basketbale žien 2026
  • 20:45 Francúzsko – Kórejská republika, skupina B na MS v basketbale žien 2026

Šípky

  • 13:00 popoludňajšia časť, Czech Darts Open
  • 19:00 večerná časť, Czech Darts Open

Volejbal

Vodný slalom

Džudo

  • 10:00 ženy nad 78 kg /Filkorová/, ME juniorov

Hádzaná

  • 15:00 Sokol Písek – HC Tatran Stupava, 2. kolo Doprastav ligy
  • 17:00 DHK Baník Most – DHC Slavia Praha, 2. kolo Doprastav ligy
  • 18:00 DHC Plzeň – DHK ZORA Olomouc, 2. kolo Doprastav ligy
  • 20:10 HC DAC Dunajská Streda – Házená Kynžvart, 2. kolo Doprastav ligy

  • 18:00 MŠK Považská Bystrica – HC Záhoráci, 1. kolo Niké Handball Extraligy
  • 18:00 HK Košice – HK AGRO Topoľčany, 1. kolo Niké Handball Extraligy

Dostihy

  • 14:00 34. Slovenské Oaks
TV program: sobota, 5. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Semifinále na ME vo volejbale či šláger Niké ligy. Športový program na dnes (5. september)
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