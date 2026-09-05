Po neúspechu prišla séria, ktorá jej otvorila dvere k radosti. Slovensko má druhú medailu z ME

Nina Filkorová.
Nina Filkorová. (Autor: SOŠV/Andrej Galica)
TASR|5. sep 2026 o 17:35
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V repasáži triumfovala nad Turkyňou Semou Meteovou.

Slovenská džudistka Nina Filkorová vybojovala bronzovú medailu v kategórii nad 78 kg na ME juniorov v Podgorici.

Podarilo sa jej to vďaka úspechu v repasáži, ktoré zavŕšila triumfom nad Turkyňou Semou Meteovou.

Predtým si v repasáži poradila s Ukrajinkou Kirou Bahmetovou a Španielkou Mamou Toureovou Coulibalyovou.

Filkorová začala cestu za bronzom víťazstvom nad Turkyňou Tuanou Hatice Balciovou. Následne však prehrala s Ruskou Kirou Safonovou.

Pre Slovensko ide o druhú medailu zo šampionátu v Podgorici. O prvú sa postarala Patrícia Tománková, ktorá získala bronz v hmotnostnej kategórii do 48 kg.

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    Nina Filkorová.
    Nina Filkorová.
    Po neúspechu prišla séria, ktorá jej otvorila dvere k radosti. Slovensko má druhú medailu z ME
    dnes 17:35
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