Ukázal veľmi málo, pustili sa doňho experti. Čo sa deje so Slovanom?

Pred zápasom to bola iba provokácia na tribúne. Na choreu sa objavil Gargamel, hlavný záporný hrdina zo slávneho animovaného seriálu, ktorý v rukách držal dvojicu Šmolkov predstavujúcich slovanistov.
Za ním bola nočná scenéria s mesiacom a lesom, tribúny zaplnili fanúšikovia a celý sektor zahalil žltý a modrý dym.
Pod Gargamelom svietil veľký nápis:
„Stále títo prekliati trpaslíci!“
VIDEO: Tréner Slovana Bratislava Touré Yaya po zápase s Dunajskou Stredou
Potom sa rozbehol futbalový večer a z metafory sa stala realita. Domáci ďalší dôvod na oslavu. DAC Dunajská Streda pred viac ako osemtisíc divákmi zdolal Slovan Bratislava 2:0 a po siedmom kole Niké ligy zostáva bez prehry na čele tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Slovan Bratislava
Skóre otvoril Alioune Sylla, druhý gól pridal Abdoulaye Gueye. Domáci tak uštedrili majstrovi druhú ligovú prehru za sebou.
Slovan takmer nič nevymyslel
Kým Dunajská Streda pôsobila hladnejšie a nebezpečnejšie, Slovan sa počas celého zápasu trápil.
Kazil aj jednoduché prihrávky, nedokázal si vytvoriť čistú gólovú príležitosť a bránu DAC trafil iba raz.
„Dnes to je asi prvýkrát, keď musím povedať, že môj tím hral zle. Chýbala nám osobnosť v hernom prejave, naše DNA, kontrola hry. Všetky druhé lopty získavala Dunajská Streda. V strede poľa sme neboli dostatočne dobrí a to ma veľmi hnevá,“ priznal Touré na tlačovej konferencii.
„Dnešok si beriem pre nás všetkých ako lekciu, ako niečo, na čom sa dá stavať. Prístup hráčov k práci je dobrý, no príde deň alebo okamih ako tento, keď výkon jednoducho nebol dobrý. Aj to je pre nás niečo, od čoho sa môžeme odraziť a pracovať ďalej,“ dodal Touré.
Kapitán Andraž Šporar zaznamenal jedinú strelu Slovana, ani tá však nemierila medzi žrde. Tigran Barseghyan sa nedostal ani k jednému úspešnému driblingu.
DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (0:0)
Góly: 78. Sylla, 90.+4 Gueye.
Rozhodcovia: Dzivjak - Poláček, Pacák, ŽK: Sylla, Csóka - Barseghjan, Mustafič
Diváci: 8510
D. Streda: Filipe - Trontelj, Blažek, Nemanič, Csóka - Owusu (75. Sylla), Ouro (90. Diongue), Bationo, Ramadan (85. Kabič) - Trusa (86. Gueye), Gagua
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Wimmer, Kozlovský - Martinez (85. Ihnatenko), Pokorný (85. Čerepkai), Macuoka (70. Mustafič) - Barseghjan (70. Marcelli), Šporar, Yirajang (57. Su. Camara)
„DAC urobil pre víťazstvo viac. Dal dva góly, mal viac príležitostí a väčšiu emóciu. Bol hladnejší,“ hodnotil duel v štúdiu Dajto bývalý hráč Slovana a dnes tréner jeho béčka Erik Grendel.
VIDEO: Tréner DAC Robert Klauss hodnotí zápas so Slovanom
Podobne videl výkon belasých aj ďalší exslovanista Stanislav Angelovič.
„Je to prvá krízová situácia. Slovan dnes ukázal veľmi málo a urobil veľa chýb. Slovan vystrelil raz na bránu. To je strašne málo, na to nie sme zvyknutí,“ povedal.
Ramadan opäť úradoval
Veľké problémy robil Slovanu Ammar Ramadan. Najproduktívnejší hráč súťaže síce tentoraz neskóroval, no pri prvom góle si pripísal asistenciu.
Jeho štatistiky sú naďalej famózne. V tomto ročníku má na konte už päť gólov a šesť asistencií.
Dunajská Streda navyše prelomila nepríjemnú sériu. Proti Slovanu naposledy skórovala ešte v septembri 2025. V minulej sezóne pritom prehrala so Slovanom všetky štyri vzájomné zápasy.
Teraz však predviedla úplne iný výkon.
„Vypracovali sme si niekoľko šancí, mohli sme dať ešte o dva góly viac. Bol to veľmi dobrý výkon, som spokojný a šťastný.
Videli sme, že sa vieme so Slovanom merať. Je to dobrý test toho, ako sa posúvame dopredu. Cítime sa sebavedomí, ale musíme pracovať tvrdšie,“ povedal tréner DAC Robert Klauss.
V šatni vypukla eufória
Po záverečnom hvizde sa oslavy presunuli do domácej šatne. Hráči DAC búrlivo oslavovali a víťazný pokrik spustil práve Sylla, strelec prvého gólu. Pri tom búšil do veľkej plechovej debny.
Klaussovi zverenci majú po siedmich kolách 16 bodov a vedú tabuľku bez jedinej prehry. Slovan zostáva na 12 bodoch a po druhej porážke za sebou je štvrtý.
Pre Yayu Tourého to bol jeden z najhorších výkonov Slovana od jeho príchodu na lavičku. Po zápase bol na svoje pomery nezvyčajne stručný.
„Náročný zápas. Prvý polčas bol veľmi bojovný, v druhom sme nemali dostatok síl. Musíme sa posunúť ďalej. Dnes to nevyšlo,“ skonštatoval tréner Slovana.