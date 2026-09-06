ONLINE: FC Košice - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

Futbalisti FC Košice a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 7. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC Košice - MFK Dukla Banská Bystrica dnes (Niké Liga LIVE, 7. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
06.09.2026 o 17:00
7. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
B. Bystrica
Prehľad
Rozhodca: Očenáš – Vorel, Jánošík.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 7. kola Niké ligy medzi FK Košice a MFK Dukla Banská Bystrica.
Košice odohrali kvôli európskym povinnostiam DAC o zápas menej a momentálne sú tak s 6 bodmi ôsme. Sezónu otvorili 2 remízami po gólových prestrelkách so Žilinou (4:4) a Trenčínom (3:3). Následne v Skalici vyhrali 4:2 a na domácom trávniku prehrali so Slovanom (1:2). Naposledy remizovali v Podbrezovej 2:2.
Banská Bystrica mala katastrofálny štart do sezóny, keď prehrala prvé 4 zápasy sezóny, no následne sa jej podarilo vyhrať v Ružomberku (1:0). Naposledy doma uhrali bezgólovú remízu s Komárnom.
Tieto tímy sa naposledy stretli vo februári minulého roka. Vtedy sa z jasného víťazstva 4:0 tešili Košičania.
Košice odohrali kvôli európskym povinnostiam DAC o zápas menej a momentálne sú tak s 6 bodmi ôsme. Sezónu otvorili 2 remízami po gólových prestrelkách so Žilinou (4:4) a Trenčínom (3:3). Následne v Skalici vyhrali 4:2 a na domácom trávniku prehrali so Slovanom (1:2). Naposledy remizovali v Podbrezovej 2:2.
Banská Bystrica mala katastrofálny štart do sezóny, keď prehrala prvé 4 zápasy sezóny, no následne sa jej podarilo vyhrať v Ružomberku (1:0). Naposledy doma uhrali bezgólovú remízu s Komárnom.
Tieto tímy sa naposledy stretli vo februári minulého roka. Vtedy sa z jasného víťazstva 4:0 tešili Košičania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
5
1
0
19:2
16
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
MFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body