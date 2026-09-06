ONLINE: HK Nitra - Växjö Lakers HC dnes, hokejová Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Hokejisti tímov HK Nitra a Växjö Lakers HC dnes hrajú zápas 2. kola Ligy majstrov.
Oba tímy vstúpili do súťaže prehrou. Nitra v úvodnom kole podľahla úradujúcemu švédskemu majstrovi Skelleftea AIK 1:6, Växjö prehralo s Mannheimom 1:3.
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ONLINE PRENOS: HK Nitra - Växjö Lakers HC (hokej, Liga majstrov, výsledky, nedeľa, naživo)
Liga majstrov 2026/2027
06.09.2026 o 17:00
2. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Växjö
Prehľad
Rozhodca: Jobbágy, Crman – Stanzel, Konc.
Prenos
Dnešný duel bude rozhodovať slovenská štvorica, na čele s hlavnými rozhodcami Martinom Jobbágym a Filipom Crmanom. Na čiarach im budú asistovať Matúš Stanzel a Daniel Konc.
Växjö Lakers
Semifinalista švédskej SHL má za sebou štvorzápasovú prípravu, ktorú odštartoval v polovici augusta, keď zdolal Malmo tesne 2:1. Následne prišla porážka 2:3 po predĺžení s Rogle, dvojzápas s fínskym Kiekko-Espoo však ovládli v pomere 3:2 a 3:1.
Semifinalista švédskej SHL má za sebou štvorzápasovú prípravu, ktorú odštartoval v polovici augusta, keď zdolal Malmo tesne 2:1. Následne prišla porážka 2:3 po predĺžení s Rogle, dvojzápas s fínskym Kiekko-Espoo však ovládli v pomere 3:2 a 3:1.
HK Nitra
Víťaz Tipsport ligy sa pred otvorením domácej súťaže predstaví medzi európskou konkurenciou, pričom svoju cestu v Lige majstrov odštartuje proti veľkému favoritovi. Prípravu pritom Nitra odštartovala prehrou 0:2 proti Zlínu, následne však zdolala Ferencváros 6:2, tentokrát Zlín 7:3 a Tychy 3:0.
Víťaz Tipsport ligy sa pred otvorením domácej súťaže predstaví medzi európskou konkurenciou, pričom svoju cestu v Lige majstrov odštartuje proti veľkému favoritovi. Prípravu pritom Nitra odštartovala prehrou 0:2 proti Zlínu, následne však zdolala Ferencváros 6:2, tentokrát Zlín 7:3 a Tychy 3:0.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z 2. kola Ligy majstrov, v ktorom sa dnes proti sebe postaví HK Nitra a Växjö Lakers.
Slovenský zástupca sa tak úspešne vrátil do hokejovej Ligy majstrov, keď sa po niekoľkoročnej prestávke víťaz slovenskej súťaže predstaví medzi európskou špičkou. V úvodnom zápase však nestačil na favorita zo Švédska, keď podľahol Skellefteå jednoznačne 1:6. Naopak švédsky zástupca Växjö nestačil v prvom kole na nemecký Mannheim 1:3.
Slovenský zástupca sa tak úspešne vrátil do hokejovej Ligy majstrov, keď sa po niekoľkoročnej prestávke víťaz slovenskej súťaže predstaví medzi európskou špičkou. V úvodnom zápase však nestačil na favorita zo Švédska, keď podľahol Skellefteå jednoznačne 1:6. Naopak švédsky zástupca Växjö nestačil v prvom kole na nemecký Mannheim 1:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.