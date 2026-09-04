Jedna Slovenka sa dostala cez dve kolá. Druhá skončila po dvoch prehrách

Paula Matuszeková
Paula Matuszeková (Autor: olympic.sk)
TASR|4. sep 2026 o 18:18
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Podľahla neskoršej víťazke Leile Mazouziovej zo Slovinska.

Slovenské džudistky Paula Matuszeková a Martina Drdáková sa v piatok predstavili na majstrovstvách Európy juniorov v Podgorici vo váhe do 63 kg.

Viac duelov úspešne zvládla Matuszeková, ktorá po voľnom žrebe v 1. kole zdolala v druhom Nemku Sveyarike Konradovú 1:0 na ippon, avšak rovnakým spôsobom potom podľahla neskoršej víťazke Leile Mazouziovej zo Slovinska v osemfinále.

Dostala možnosť v repasáži, kde zvládla prvý súboj s Ugne Skeryteovou z Litvy, no následne neuspela proti Izraelčanke Lihi Boaronovej.

Drdáková podľahla v 2. kole Ukrajinke Kristine Opanasankovej a v repasáži bola nad jej sily Paulina Selanová zo Slovinska.

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    Paula Matuszeková
    Paula Matuszeková
    Jedna Slovenka sa dostala cez dve kolá. Druhá skončila po dvoch prehrách
    dnes 18:18
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