ONLINE: Veľká cena Talianska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračujte cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Talianska.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Z pole position vyštartuje Francúz Pierre Gasly z Alpine, ktorý v sobotnej kvalifikácii šokujúco zajazdil najlepší čas a zdolal Russella o šesť stotín. Tretí štartuje Piastri z McLarenu.
Domáci favorit a líder šampionátu Kimi Antonelli odštartuje zo samého chvosta, napriek siedmemu miestu v kvalifikácii si odpyká trest prepadu o 30 miest za prekročenie prideleného počtu komponentov pohonnej jednotky.
Kde dnes sledovať Veľkú cenu Talianska v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Formulu 1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Talianska 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
06.09.2026 o 15:00
Veľká cena Talianska
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minúta
Plánovaný
Prenos
Postavenie na štarte
1. rad: Pierre Gasly (FRA/Alpine), George Russell (GBR/Mercedes)
2. rad: Charles Leclerc (MON/Ferrari), Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
3. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), Oscar Piastri (AUS/McLaren) (PL)
4. rad: Franco Colapinto (ARG/Alpine), Lando Norris (GBR/McLaren)
5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
6. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
7. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Esteban Ocon (FRA/Haas)
8. rad: Júki Cunoda (JPN/RB), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
9. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
10. rad: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) (PL)
11. rad: Liam Lawson (NZL/Red Bull) (PL), Alexander Albon (THA/Williams) (PL)
1. rad: Pierre Gasly (FRA/Alpine), George Russell (GBR/Mercedes)
2. rad: Charles Leclerc (MON/Ferrari), Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
3. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), Oscar Piastri (AUS/McLaren) (PL)
4. rad: Franco Colapinto (ARG/Alpine), Lando Norris (GBR/McLaren)
5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
6. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
7. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Esteban Ocon (FRA/Haas)
8. rad: Júki Cunoda (JPN/RB), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
9. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
10. rad: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) (PL)
11. rad: Liam Lawson (NZL/Red Bull) (PL), Alexander Albon (THA/Williams) (PL)
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 242 b
2. George Russell (GBR) 183 b
3. Lewis Hamilton (GBR) 183 b
4. Lando Norris (GBR) 159 b
5. Charles Leclerc (MON) 155 b
6. Max Verstappen (NED) 112 b
7. Oscar Piastri (AUS) 104 b
8. Isack Hadjar (FRA) 68 b
9. Liam Lawson (NZL) 49 b
10. Pierre Gasly (FRA) 44 b
11. Arvid Lindblad (GBR) 23 b
12. Franco Colapinto (ARG) 19 b
13. Oliver Bearman (GBR) 18 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10 b
15. Nico Hülkenberg (GER) 6 b
16. Carlos Sainz (ESP) 6 b
17. Alexander Albon (THA) 5 b
18. Esteban Ocon (FRA) 3 b
19. Fernando Alonso (ESP) 3 b
20. Júki Cunoda (JPN) 0 b
21. Lance Stroll (CAN) 0 b
22. Valtteri Bottas (FIN) 0 b
23. Sergio Pérez (MEX) 0 b
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 242 b
2. George Russell (GBR) 183 b
3. Lewis Hamilton (GBR) 183 b
4. Lando Norris (GBR) 159 b
5. Charles Leclerc (MON) 155 b
6. Max Verstappen (NED) 112 b
7. Oscar Piastri (AUS) 104 b
8. Isack Hadjar (FRA) 68 b
9. Liam Lawson (NZL) 49 b
10. Pierre Gasly (FRA) 44 b
11. Arvid Lindblad (GBR) 23 b
12. Franco Colapinto (ARG) 19 b
13. Oliver Bearman (GBR) 18 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10 b
15. Nico Hülkenberg (GER) 6 b
16. Carlos Sainz (ESP) 6 b
17. Alexander Albon (THA) 5 b
18. Esteban Ocon (FRA) 3 b
19. Fernando Alonso (ESP) 3 b
20. Júki Cunoda (JPN) 0 b
21. Lance Stroll (CAN) 0 b
22. Valtteri Bottas (FIN) 0 b
23. Sergio Pérez (MEX) 0 b
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 425 b
2. Ferrari (ITA) 338 b
3. McLaren (GBR) 263 b
4. Red Bull (AUT) 186 b
5. Alpine (FRA) 63 b
6. Racing Bulls (ITA) 61 b
7. Haas (USA) 21 b
8. Audi (SUI) 16 b
9. Williams (GBR) 11 b
10. Aston Martin 3 b
11. Cadillac 0 b
1. Mercedes (GER) 425 b
2. Ferrari (ITA) 338 b
3. McLaren (GBR) 263 b
4. Red Bull (AUT) 186 b
5. Alpine (FRA) 63 b
6. Racing Bulls (ITA) 61 b
7. Haas (USA) 21 b
8. Audi (SUI) 16 b
9. Williams (GBR) 11 b
10. Aston Martin 3 b
11. Cadillac 0 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Talianska.
Po šokujúcom zisku pole position Pierra Gaslyho nás rozhodne čaká zaujímavá veľká cena. Hneď za ním totiž vyštartuje George Russell, ktorý sa bude snažiť využiť štart lídra šampionátu Kimiho Antonelliho z chvostu štartového poľa. Z tretieho miesta napokon po penalizácii Piastriho vyštartuje Charles Leclerc.
Grid máme veľmi zaujímavo premiešaný. Dokáže Gasly zabojovať o svoje druhé víťazstvo v Monze a kam to vytiahne zo zadných priečok Antonelli?
Po šokujúcom zisku pole position Pierra Gaslyho nás rozhodne čaká zaujímavá veľká cena. Hneď za ním totiž vyštartuje George Russell, ktorý sa bude snažiť využiť štart lídra šampionátu Kimiho Antonelliho z chvostu štartového poľa. Z tretieho miesta napokon po penalizácii Piastriho vyštartuje Charles Leclerc.
Grid máme veľmi zaujímavo premiešaný. Dokáže Gasly zabojovať o svoje druhé víťazstvo v Monze a kam to vytiahne zo zadných priečok Antonelli?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.