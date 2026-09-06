    ONLINE: Veľká cena Talianska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

    Veľká cena Talianska 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.
    Veľká cena Talianska 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|6. sep 2026 o 12:00
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    Sledujte spolu s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Talianska v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračujte cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Talianska.

    Z pole position vyštartuje Francúz Pierre Gasly z Alpine, ktorý v sobotnej kvalifikácii šokujúco zajazdil najlepší čas a zdolal Russella o šesť stotín. Tretí štartuje Piastri z McLarenu.

    Domáci favorit a líder šampionátu Kimi Antonelli odštartuje zo samého chvosta, napriek siedmemu miestu v kvalifikácii si odpyká trest prepadu o 30 miest za prekročenie prideleného počtu komponentov pohonnej jednotky.

    Kde dnes sledovať Veľkú cenu Talianska v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formulu 1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Talianska 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)

    Formula 1  2026
    06.09.2026 o 15:00
    Veľká cena Talianska
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    Plánovaný
    Prenos
    Postavenie na štarte

    1. rad: Pierre Gasly (FRA/Alpine), George Russell (GBR/Mercedes)
    2. rad: Charles Leclerc (MON/Ferrari), Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
    3. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), Oscar Piastri (AUS/McLaren) (PL)
    4. rad: Franco Colapinto (ARG/Alpine), Lando Norris (GBR/McLaren)
    5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
    6. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
    7. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Esteban Ocon (FRA/Haas)
    8. rad: Júki Cunoda (JPN/RB), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    9. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
    10. rad: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) (PL)
    11. rad: Liam Lawson (NZL/Red Bull) (PL), Alexander Albon (THA/Williams) (PL)
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 242 b
    2. George Russell (GBR) 183 b
    3. Lewis Hamilton (GBR) 183 b
    4. Lando Norris (GBR) 159 b
    5. Charles Leclerc (MON) 155 b
    6. Max Verstappen (NED) 112 b
    7. Oscar Piastri (AUS) 104 b
    8. Isack Hadjar (FRA) 68 b
    9. Liam Lawson (NZL) 49 b
    10. Pierre Gasly (FRA) 44 b
    11. Arvid Lindblad (GBR) 23 b
    12. Franco Colapinto (ARG) 19 b
    13. Oliver Bearman (GBR) 18 b
    14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10 b
    15. Nico Hülkenberg (GER) 6 b
    16. Carlos Sainz (ESP) 6 b
    17. Alexander Albon (THA) 5 b
    18. Esteban Ocon (FRA) 3 b
    19. Fernando Alonso (ESP) 3 b
    20. Júki Cunoda (JPN) 0 b
    21. Lance Stroll (CAN) 0 b
    22. Valtteri Bottas (FIN) 0 b
    23. Sergio Pérez (MEX) 0 b
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 425 b
    2. Ferrari (ITA) 338 b
    3. McLaren (GBR) 263 b
    4. Red Bull (AUT) 186 b
    5. Alpine (FRA) 63 b
    6. Racing Bulls (ITA) 61 b
    7. Haas (USA) 21 b
    8. Audi (SUI) 16 b
    9. Williams (GBR) 11 b
    10. Aston Martin 3 b
    11. Cadillac 0 b
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Talianska.

    Po šokujúcom zisku pole position Pierra Gaslyho nás rozhodne čaká zaujímavá veľká cena. Hneď za ním totiž vyštartuje George Russell, ktorý sa bude snažiť využiť štart lídra šampionátu Kimiho Antonelliho z chvostu štartového poľa. Z tretieho miesta napokon po penalizácii Piastriho vyštartuje Charles Leclerc.

    Grid máme veľmi zaujímavo premiešaný. Dokáže Gasly zabojovať o svoje druhé víťazstvo v Monze a kam to vytiahne zo zadných priečok Antonelli?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Veľká cena Talianska 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    Veľká cena Talianska 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    ONLINE: Veľká cena Talianska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)
    dnes 12:00
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