Hviezdna Femke o Zapletalovej: Verím, že raz prekoná moje časy. Sledujem ju s obrovskou radosťou

Keď prišla do mix zóny, s úsmevom rozdávala rozhovory. Hviezdna Holanďanka Femke Brodersová-Bolová skončila vo finále Diamantovej ligy na druhom mieste.
Cieľom prebehla rýchlejšie len kométa tejto sezóny Audrey Werrová zo Švajčiarska, no rozdiel bol minimálny - šesť stotín sekundy.
V podaní Femke to je obdivuhodné aj preto, že ešte pár mesiacov dozadu bežala dnes najsledovanejšiu disciplínu na Slovensku - 400 metrov cez prekážky.
Ak by v polovičnej trati zotrvala, dnes by určite súperila so slovenskou bežkyňou Emmou Zapletalovou.
Je úžasné ju sledovať
Aj keď boli rivalky a dnes už nesúťažia v rovnakej disciplíne, vytvorili si spolu priateľský vzťah.
"Je skvelé, že sme teraz spolu absolvovali niekoľko mítingov Diamantovej ligy. Občas sme spolu zašli na kávu," povedala po svojich pretekoch pre Sportnet.
Brodersovú-Bolovú teší, aký pokrok urobila Zapletalová za posledné mesiace. "Je úžasné ju sledovať. Vždy, keď bežala, písala som jej trénerovi. Sledujem ju s obrovskou radosťou," prezradila s tým, že sa teší, keď ju uvidí pretekať v Budapešti.
Tréner jej venuje veľa úsilia
Zapletalová a Brodersová-Bolová majú spoločných viacero vecí. Jednou z nich je aj to, že obe výborné pozná aktuálny tréner Slovenky Bram Peters.
Keď mala Holanďanka 15 rokov, sama sa Petersovi ozvala, či sa môže pridať k jeho tréningovej skupine.
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"Ako dievča ma oslovila, či by sme sa nemohli niekedy porozprávať a či by mohla trénovať u mňa, keďže som mal viac skúseností na vyššej úrovni než jej vtedajší klubový tréner," zaspomínal si.
Na trénera má pekné spomienky aj Femke. Vyzdvihla viacero jeho motivujúcich vlastností.
"Je to veľmi dobrý tréner. Veľmi sa zameriava aj na ľudskú stránku – na to, aby sa človek cítil dobre, pretože keď ste fyzicky dobrý športovec, potrebujete byť silný aj mentálne," povedala.
Holanďanka dodala, že Peters je skvelý aj v prevencii zranení, čo Zapletalovej pomohlo po viacerých únavových zlomeninách.
"Keď sme mali okolo 20 rokov, bola veľkým talentom, no potom mala veľa zranení. Takže si myslím, že toto spojenie je pre ňu naozaj dokonalé. Venuje jej veľa úsilia a ona je veľmi oddaná športovkyňa, takže je pekné vidieť ich spolupracovať," pochválila.
Verí, že ju prekoná
Brodersová-Bolová patrí k športovkyniam, ktoré sú veľmi bezprostredné a rady prejavujú svoje emócie.
To ukázala aj pri otázke, či si myslí, že Zapletalová má šancu raz prekonať jej európske rekordy či najlepšie časy na mítingoch.
"Bolo by to skvelé. Hovorila som jej: 'Aha, už sa blížiš k mojim časom.' Takže dúfam, že čoskoro prelomí hranicu 52 sekúnd. Naozaj jej to prajem. Je to ťažká hranica, ale naozaj jej verím," dodala s úsmevom na tvári.
Zapletalová na majstrovstvách Európy v Birminghame ukázala, že jej chýba v pretekoch kontinentálna súperka.
V tohtoročnej Diamantovej lige dovolila vyhrať len jedinej súperke - Anne Cockrellovej z USA. Holanďanka však Slovenke konkurovať už neplánuje.
"Bolo by fajn sa vrátiť, ale už to zrejme neurobím. Veľmi ma to mrzí. Osemstovka ma momentálne veľmi baví," uzavrela 26-ročná Holanďanka.