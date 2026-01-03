Slalom žien, Dakar a Turné štyroch mostíkov. Športový program na dnes (4. január)

Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 4. januára. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 4. január

MS v hokeji do 20 rokov 2026

Futbal

  • 17:00 Maroko - Tanzánia, osemfinále Africký pohár národov 2025
  • 20:00 Južná Afrika - Kamerun, osemfinále Africký pohár národov 2025

  • 13:30 Leeds United - Manchester United, 20. kolo Premier League
  • 16:00 FC Everton - FC Brentford, 20. kolo Premier League
  • 16:00 FC Fulham - FC Liverpool, 20. kolo Premier League
  • 16:00 Newcastle United - Crystal Palace, 20. kolo Premier League
  • 16:00 Tottenham Hotspur - AFC Sunderland, 20. kolo Premier League
  • 18:30 Manchester City - FC Chelsea, 20. kolo Premier League

  • 12:30 Lazio Rím - SSC Neapol, 18. kolo Serie A
  • 15:00 ACF Fiorentina - US Cremonese, 18. kolo Serie A
  • 18:00 Hellas Verona - FC Turín, 18. kolo Serie A
  • 20:45 Inter Miláno - FC Bologna, 18. kolo Serie A

  • 15:00 Olympique Marseille - FC Nantes, 17. kolo Ligue 1
  • 17:15 Stade Brest - AJ Auxerre, 17. kolo Ligue 1
  • 17:15 AC Le Havre - SCO Angers, 17. kolo Ligue 1
  • 17:15 FC Lorient - FC Metz, 17. kolo Ligue 1
  • 20:45 Paríž St. Germain - Paríž FC, 17. kolo Ligue 1

  • 14:00 FC Sevilla - UD Levante, 18. kolo La Ligy
  • 16:15 Real Madrid - Real Betis, 18. kolo La Ligy
  • 18:30 Deportivo Alavés - Real Oviedo, 18. kolo La Ligy
  • 18:30 RCD Mallorca - FC Girona, 18. kolo La Ligy
  • 21:00 Real Sociedad - Atletico Madrid, 18. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Calgary Flames - Nashville Predators, NHL
  • 1:00 Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche, NHL
  • 1:00 Washington Capitals - Chicago Blackhawks, NHL
  • 1:00 New York Islanders - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators - Winnipeg Jets, NHL
  • 3:00 Los Angeles Kings - Minnesota Wild, NHL
  • 4:00 Vancouver Canucks - Boston Bruins, NHL
  • 20:00 Dallas Stars - Montreal Canadiens, NHL
  • 21:00 Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 23:00 Florida Panthers - Colorado Avalanche, NHL

  • 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HK Žiar nad Hronom, 31. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov, 38. kolo českej extraligy
  • 16:00 Rytíři Kladno - HC Sparta Praha, 38. kolo českej extraligy
  • 16:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 38. kolo českej extraligy
  • 16:30 HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav, 38. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary, 38. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera, 38. kolo českej extraligy
  • 17:00 Motor České Budějovice - HC Olomouc, 38. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Brisbane
  • Turnaj WTA v Brisbane a Aucklande

  • 0:30 Nemecko - Holandsko, United Cup
  • 3:00 Veľká Británia - Japonsko, United Cup
  • 7:30 Kanada - Čína, United Cup
  • 10:00 Taliansko - Švajčiarsko, United Cup

Motorizmus

Basketbal

  • 16:00 YOUNG ANGELS Košice - BC Slovan Bratislava, 14. kolo Tipos extraligy

Hádzaná

  • 16:00 Handball Hodonín - Sokol Poruba, 11. kolo MOL ligy
  • 17:00 Házená Kynžvart - DHK Zora Olomouc, 11. kolo MOL ligy
  • 17:00 HC DAC Dunajská Streda - Sokol Písek, 11. kolo MOL ligy

Zjazdové lyžovanie

Bežecké lyžovanie

Skoky na lyžiach

  • 13:30 hlavná súťaž, SP Turné štyroch mostíkov, Innsbruck (Rakúsko)

Sánkovanie

  • 10:15 SP v Sigulde (Lotyšsko)

Biatlon

  • 13:00 preteky s hromadným štartom, MSR v Osrblí

Cyklokros

  • 13:40 SP v Zonhovene (Belgicko)
TV program: nedeľa, 4. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

