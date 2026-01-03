Slalom žien, Dakar a Turné štyroch mostíkov. Športový program na dnes (4. január)

Športový program na nedeľu, 4. január
MS v hokeji do 20 rokov 2026
- 22:30 Švédsko - Fínsko, MS do 20 rokov - semifinále /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Futbal
- 17:00 Maroko - Tanzánia, osemfinále Africký pohár národov 2025
- 20:00 Južná Afrika - Kamerun, osemfinále Africký pohár národov 2025
- 13:30 Leeds United - Manchester United, 20. kolo Premier League
- 16:00 FC Everton - FC Brentford, 20. kolo Premier League
- 16:00 FC Fulham - FC Liverpool, 20. kolo Premier League
- 16:00 Newcastle United - Crystal Palace, 20. kolo Premier League
- 16:00 Tottenham Hotspur - AFC Sunderland, 20. kolo Premier League
- 18:30 Manchester City - FC Chelsea, 20. kolo Premier League
- 12:30 Lazio Rím - SSC Neapol, 18. kolo Serie A
- 15:00 ACF Fiorentina - US Cremonese, 18. kolo Serie A
- 18:00 Hellas Verona - FC Turín, 18. kolo Serie A
- 20:45 Inter Miláno - FC Bologna, 18. kolo Serie A
- 15:00 Olympique Marseille - FC Nantes, 17. kolo Ligue 1
- 17:15 Stade Brest - AJ Auxerre, 17. kolo Ligue 1
- 17:15 AC Le Havre - SCO Angers, 17. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Lorient - FC Metz, 17. kolo Ligue 1
- 20:45 Paríž St. Germain - Paríž FC, 17. kolo Ligue 1
- 14:00 FC Sevilla - UD Levante, 18. kolo La Ligy
- 16:15 Real Madrid - Real Betis, 18. kolo La Ligy
- 18:30 Deportivo Alavés - Real Oviedo, 18. kolo La Ligy
- 18:30 RCD Mallorca - FC Girona, 18. kolo La Ligy
- 21:00 Real Sociedad - Atletico Madrid, 18. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Calgary Flames - Nashville Predators, NHL
- 1:00 Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Chicago Blackhawks, NHL
- 1:00 New York Islanders - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Winnipeg Jets, NHL
- 3:00 Los Angeles Kings - Minnesota Wild, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Boston Bruins, NHL
- 20:00 Dallas Stars - Montreal Canadiens, NHL
- 21:00 Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins, NHL
- 23:00 Florida Panthers - Colorado Avalanche, NHL
- 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HK Žiar nad Hronom, 31. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov, 38. kolo českej extraligy
- 16:00 Rytíři Kladno - HC Sparta Praha, 38. kolo českej extraligy
- 16:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 38. kolo českej extraligy
- 16:30 HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav, 38. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary, 38. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera, 38. kolo českej extraligy
- 17:00 Motor České Budějovice - HC Olomouc, 38. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Brisbane
- Turnaj WTA v Brisbane a Aucklande
- 0:30 Nemecko - Holandsko, United Cup
- 3:00 Veľká Británia - Japonsko, United Cup
- 7:30 Kanada - Čína, United Cup
- 10:00 Taliansko - Švajčiarsko, United Cup
Motorizmus
- 6:00 1.etapa: Janbu-Janbu, Rely Dakar 2026
Basketbal
- 16:00 YOUNG ANGELS Košice - BC Slovan Bratislava, 14. kolo Tipos extraligy
Hádzaná
- 16:00 Handball Hodonín - Sokol Poruba, 11. kolo MOL ligy
- 17:00 Házená Kynžvart - DHK Zora Olomouc, 11. kolo MOL ligy
- 17:00 HC DAC Dunajská Streda - Sokol Písek, 11. kolo MOL ligy
Zjazdové lyžovanie
- 9:30/12:15 slalom ženy, SP v Kranjskej Gore /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Bežecké lyžovanie
- 11:30 muži 10 km voľne s hromadným štartom, 6. etapa Tour de Ski /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 15:30 ženy 10 km voľne s hromadným štartom, 6. etapa Tour de Ski /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Skoky na lyžiach
- 13:30 hlavná súťaž, SP Turné štyroch mostíkov, Innsbruck (Rakúsko)
Sánkovanie
- 10:15 SP v Sigulde (Lotyšsko)
Biatlon
- 13:00 preteky s hromadným štartom, MSR v Osrblí
Cyklokros
- 13:40 SP v Zonhovene (Belgicko)
TV program: nedeľa, 4. január
