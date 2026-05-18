Hokejisti bojujú v skupine o postup, finále Európskej ligy, baráž Niké ligy či F1 (TV tipy)

Počas víkendu finišujú európske ligové súťaže. V anglickej Premier League bude Martin Dúbravka v bránke Burnley čeliť hráčom Wolves, Atlético s Dávidom Hanckom pocestuje na štadión Villarrealu a Mallorca s Martinom Valjentom hostí Oviedo.
V stredu sa odohrá finále Európskej ligy. Duel kedzi Freiburgom a Aston Villou sa odohrá na štadióne v Istanbule.
Počas týždňa sa odohrajú zápasy v rámci baráže o postup do Niké ligy medzi Zvolenom a Komárnom. Prvý duel na pôde Zvolenu je na programe v utorok, odveta o päť dní neskôr.
Pokračujú aj majstrovstvá sveta v hokeji zápasmi v skupine. Slováci po dvoch výhrach nad Nórskom a Talianskom budú čeliť postupne Slovinsku, Dánsku, Česku a Kanade.
V NHL sa začínajú boje o finále Stanley Cupu. Vo finále Západnej konferencie sa stretne Colorado Avalanche s Vegas Golden Knights, vo Východnej bude Carolina Hurricanes čeliť jednému z dvojice Montreal - Buffalo. Rozhodujúci duel tejto série je na programe v noci z pondelka na utorok.
Pokračuje aj nový ročník atletickej Diamantovej ligy. V sobotu podujatie hostí čínsky Sia-men. Cez víkend sa na obrazovky vráti aj formula 1. Jazdci sa predstavia na Veľkej cene Kanady v Montreale.
Giro d'Italia pokračuje ďalším týždňom, doterajším lídrom je Portugalčan Eulalio z tímu Bahrain-Victorious. Prvýkrát je na Gire aj Lukáš Kubiš, ktorý je po Saganovi len druhým Slovákom na tomto podujatí.
Tenisti tento týždeň odohrajú turnaje v Ženeve a Hamburgu. Tenistky sa predstavia v Štrasburgu a Rabate.
