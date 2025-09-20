Posledná etapa Okolo Slovenska či náročné preteky F1. Športový program na dnes (21. september)

Liam Lawson.
Liam Lawson. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|21. sep 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 21. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 21. september

Futbal

  • 11:00 Slávia TU Košice - ŠK Slovan Bratislava B, 9. kolo MONACObet ligy

  • 17:00 KFC Komárno - MŠK Žilina, 8. kolo Niké ligy
  • 19:00 FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce, 8. kolo Niké ligy

  • 13:00 FK Dukla Praha - Bohemians Praha 1905, 9. kolo českej ligy
  • 15:30 FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha, 9. kolo českej ligy
  • 18:30 FK Mladá Boleslav - FC Baník Ostrava, 9. kolo českej ligy

  • 15:00 AFC Bournemouth - Newcastle United, 5. kolo Premier League
  • 15:00 AFC Sunderland - Aston Villa, 5. kolo Premier League
  • 17:30 FC Arsenal - Manchester City, 5. kolo Premier League

  • 15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlín, 4. kolo Bundesligy
  • 17:30 Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach, 4. kolo Bundesligy
  • 19:30 Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg, 4. kolo Bundesligy

  • 15:00 Paríž FC - Racing Štrasburg, 5. kolo Ligue 1
  • 17:15 AC Le Havre - FC Lorient, 5. kolo Ligue 1
  • 17:15 AJ Auxerre - FC Toulouse, 5. kolo Ligue 1
  • 17:15 AS Monaco - FC Metz, 5. kolo Ligue 1
  • 20:45 Olympique Marseille - Paríž Saint-Germain, 5. kolo Ligue 1

  • 12:30 Lazio Rím - AS Rím, 4. kolo Serie A
  • 15:00 FC Turín - Atalanta Bergamo, 4. kolo Serie A
  • 15:00 US Cremonese - Parma Calcio, 4. kolo Serie A
  • 18:00 AC Fiorentina - AC Como, 4. kolo Serie A
  • 20:45 Inter Miláno - Sassuolo Calcio, 4. kolo Serie A

  • 14:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo, 5. kolo La Ligy
  • 16:15 RCD Mallorca - Atlético Madrid, 5. kolo La Ligy
  • 18:30 FC Elche - Real Oviedo, 5. kolo La Ligy
  • 21:00 FC Barcelona - FC Getafe, 5. kolo La Ligy

Hokej

  • 14:30 HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica, 5. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:00 HC Slovan Bratislava - HC Prešov, 5. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Košice - HK Spišská Nová Ves, 5. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HK Dukla Michalovce - HK Nitra, 5. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen, 5. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 Vlci Žilina - HK Poprad, 5. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 16:00 Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno, 6. kolo českej extraligy
  • 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 6. kolo českej extraligy
  • 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary, 6. kolo českej extraligy
  • 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha, 6. kolo českej extraligy
  • 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice, 6. kolo českej extraligy
  • 17:00 Banes Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec, 6. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Olomouc - HC Verva Litvínov, 6. kolo českej extraligy

  • 1:00 Dallas Stars - St. Louis Blues, NHL príprava
  • 19:00 New Jersey Devils - New York Rangers, NHL príprava
  • 21:00 Nashville Predators - Florida Panthers, NHL príprava
  • 21:00 Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs, NHL príprava
  • 22:30 Utah Mammoth - Colorado Avalanche, NHL príprava
  • 23:00 Boston Bruins - Washington Capitals, NHL príprava
  • 23:00 Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues, NHL príprava
  • 23:00 Winnipeg Jets - Minnesota Wild, NHL príprava

Tenis

  • turnaj ATP v Čcheng-tu
  • turnaj WTA v Soule

  • 11:00 finále Taliansko - USA, finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej

  • 4:00 dvojhra a štvorhra, Laver Cup
  • 18:00 štvorhra a záverečné dvojhry, Laver Cup

Cyklistika

Volejbal

  • 9:30 Argentína - Taliansko, osemfinále MS vo volejbale mužov
  • 14:00 Belgicko - Fínsko, osemfinále MS vo volejbale mužov

Basketbal

  • 20:00 Patrioti Levice - Petrolina AEK Larnaka, štvrťfinále kvalifikácie Ligy majstrov

Hádzaná

  • 17:00 Tatran Prešov - HC Sporta Hlohovec, 4. kolo Niké Handball Extraligy

Atletika

  • 2:05 desaťboj mužov, MS v Atletike v Tokiu
  • 12:30 finálový blok (5000 m, štafeta 4x100 m, štafeta 4x400 m, vyvrcholenie desaťboja a disk mužov, 800 m, štafeta 4x100 m, štafeta 4x400 m a výška žien) MS v Atletike v Tokiu

  • 9:15 Berlínsky maratón /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Formula 1

  • 13:00 VC Azerbajdžanu

Pretláčanie rukou

  • 10:00 MS /účasť SR/

Zápasenie

  • 16:30 repasáže, MS
  • 18:00 finálové súboje, MS

Športové lezenie

  • 7:00 lead kvalifikácia, MS v Soule

Dostihy

  • 13:00 32. Slovenský St. Leger
TV program: Nedeľa, 21. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Ostatné športy

    Liam Lawson.
    Liam Lawson.
    Posledná etapa Okolo Slovenska či náročné preteky F1. Športový program na dnes (21. september)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Posledná etapa Okolo Slovenska či náročné preteky F1. Športový program na dnes (21. september)