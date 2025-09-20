Posledná etapa Okolo Slovenska či náročné preteky F1. Športový program na dnes (21. september)

Športový program na nedeľu, 21. september
Futbal
- 11:00 Slávia TU Košice - ŠK Slovan Bratislava B, 9. kolo MONACObet ligy
- 17:00 KFC Komárno - MŠK Žilina, 8. kolo Niké ligy
- 19:00 FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce, 8. kolo Niké ligy
- 13:00 FK Dukla Praha - Bohemians Praha 1905, 9. kolo českej ligy
- 15:30 FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha, 9. kolo českej ligy
- 18:30 FK Mladá Boleslav - FC Baník Ostrava, 9. kolo českej ligy
- 15:00 AFC Bournemouth - Newcastle United, 5. kolo Premier League
- 15:00 AFC Sunderland - Aston Villa, 5. kolo Premier League
- 17:30 FC Arsenal - Manchester City, 5. kolo Premier League
- 15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlín, 4. kolo Bundesligy
- 17:30 Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach, 4. kolo Bundesligy
- 19:30 Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg, 4. kolo Bundesligy
- 15:00 Paríž FC - Racing Štrasburg, 5. kolo Ligue 1
- 17:15 AC Le Havre - FC Lorient, 5. kolo Ligue 1
- 17:15 AJ Auxerre - FC Toulouse, 5. kolo Ligue 1
- 17:15 AS Monaco - FC Metz, 5. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Marseille - Paríž Saint-Germain, 5. kolo Ligue 1
- 12:30 Lazio Rím - AS Rím, 4. kolo Serie A
- 15:00 FC Turín - Atalanta Bergamo, 4. kolo Serie A
- 15:00 US Cremonese - Parma Calcio, 4. kolo Serie A
- 18:00 AC Fiorentina - AC Como, 4. kolo Serie A
- 20:45 Inter Miláno - Sassuolo Calcio, 4. kolo Serie A
- 14:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo, 5. kolo La Ligy
- 16:15 RCD Mallorca - Atlético Madrid, 5. kolo La Ligy
- 18:30 FC Elche - Real Oviedo, 5. kolo La Ligy
- 21:00 FC Barcelona - FC Getafe, 5. kolo La Ligy
Hokej
- 14:30 HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica, 5. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HC Prešov, 5. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Košice - HK Spišská Nová Ves, 5. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HK Nitra, 5. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen, 5. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Vlci Žilina - HK Poprad, 5. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno, 6. kolo českej extraligy
- 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 6. kolo českej extraligy
- 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary, 6. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha, 6. kolo českej extraligy
- 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice, 6. kolo českej extraligy
- 17:00 Banes Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec, 6. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Olomouc - HC Verva Litvínov, 6. kolo českej extraligy
- 1:00 Dallas Stars - St. Louis Blues, NHL príprava
- 19:00 New Jersey Devils - New York Rangers, NHL príprava
- 21:00 Nashville Predators - Florida Panthers, NHL príprava
- 21:00 Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs, NHL príprava
- 22:30 Utah Mammoth - Colorado Avalanche, NHL príprava
- 23:00 Boston Bruins - Washington Capitals, NHL príprava
- 23:00 Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues, NHL príprava
- 23:00 Winnipeg Jets - Minnesota Wild, NHL príprava
Tenis
- turnaj ATP v Čcheng-tu
- turnaj WTA v Soule
- 11:00 finále Taliansko - USA, finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej
- 4:00 dvojhra a štvorhra, Laver Cup
- 18:00 štvorhra a záverečné dvojhry, Laver Cup
Cyklistika
- 10:10 ženy elite (31,2 km), časovka jednotlivcov na MS v cyklistike 2025
- 13:45 elite muži (40,6 km), časovka jednotlivcov na MS v cyklistike 2025
- 12:50 5. etapa: Nová Dubnica - Kohútka (124 km), Okolo Slovenska 2025
Volejbal
- 9:30 Argentína - Taliansko, osemfinále MS vo volejbale mužov
- 14:00 Belgicko - Fínsko, osemfinále MS vo volejbale mužov
Basketbal
- 20:00 Patrioti Levice - Petrolina AEK Larnaka, štvrťfinále kvalifikácie Ligy majstrov
Hádzaná
- 17:00 Tatran Prešov - HC Sporta Hlohovec, 4. kolo Niké Handball Extraligy
Atletika
- 2:05 desaťboj mužov, MS v Atletike v Tokiu
- 12:30 finálový blok (5000 m, štafeta 4x100 m, štafeta 4x400 m, vyvrcholenie desaťboja a disk mužov, 800 m, štafeta 4x100 m, štafeta 4x400 m a výška žien) MS v Atletike v Tokiu
- 9:15 Berlínsky maratón /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Formula 1
- 13:00 VC Azerbajdžanu
Pretláčanie rukou
- 10:00 MS /účasť SR/
Zápasenie
- 16:30 repasáže, MS
- 18:00 finálové súboje, MS
Športové lezenie
- 7:00 lead kvalifikácia, MS v Soule
Dostihy
- 13:00 32. Slovenský St. Leger