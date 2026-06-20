MotoGP v Česku či finálový deň Slovak Darts Open. Športový program na dnes (21. jún)

Športový program na nedeľu, 21. júna
Futbal
- 2:00 Ekvádor – Curacao, E-skupina na MS 2026
- 6:00 Tunisko – Japonsko, F-skupina na MS 2026
- 18:00 Španielsko – Saudská Arábia, H-skupina na MS 2026
- 21:00 Belgicko – Irán, G-skupina na MS 2026
Tenis
- Turnaje WTA v Nottinghame a Berlíne
- Turnaje ATP v Halle a Londýne
Šípky
- 13:00 Popoludňajšia časť, Slovak Darts Open 2026
- 19:00 Večerná časť, Slovak Darts Open 2026
Motorizmus
- 14:00 MotoGP, VC Česka
Hokejbal
- 10:45 Slovensko - Veľká Británia, MS žien
- 13:00 Slovensko - USA, MS mužov
Cyklistika
- 13:30 5. etapa: Villars-sur-Ollon – Villars-sur-Ollon (151,1 km), Okolo Švajčiarska 2026
Volejbal
- 17:00 Slovensko - Gruzínsko, Európska liga žien
Šerm
- 9:00 kord ženy – družstvá, fleuret muži – družstvá, ME v šerme
Stolný tenis
- 9:00 semifinále, ME do 21 rokov
- 14:00 finále, ME do 21 rokov
Golf
- 15:00 záverečné 4. kolo, US Open
Športové lezenie
- 19:00 lead - finále muži, ženy, World Climbing Series
Džudo
- 4:00 turnaj Grand Slam
Šach
- 10:00 záverečné 9. kolo, MSR
Strelectvo
- 13:45 puška/pištoľ/brokové, MS juniorov v športovej streľbe
TV program: nedeľa, 21. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.