MotoGP v Česku či finálový deň Slovak Darts Open. Športový program na dnes (21. jún)

Damon Heta počas druhého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
Damon Heta počas druhého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. (Autor: PDC Europe/paul targyik)
Sportnet|21. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 21. júna. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 21. júna

Futbal 

Tenis

  • Turnaje WTA v Nottinghame a Berlíne
  • Turnaje ATP v Halle a Londýne

Šípky

  • 13:00 Popoludňajšia časť, Slovak Darts Open 2026
  • 19:00 Večerná časť, Slovak Darts Open 2026

Motorizmus

  • 14:00 MotoGP, VC Česka

Hokejbal

  • 10:45 Slovensko - Veľká Británia, MS žien
  • 13:00 Slovensko - USA, MS mužov

Cyklistika

  • 13:30 5. etapa: Villars-sur-Ollon – Villars-sur-Ollon (151,1 km), Okolo Švajčiarska 2026

Volejbal

  • 17:00 Slovensko - Gruzínsko, Európska liga žien

Šerm

  • 9:00 kord ženy – družstvá, fleuret muži – družstvá, ME v šerme

Stolný tenis

  • 9:00 semifinále, ME do 21 rokov
  • 14:00 finále, ME do 21 rokov

Golf

  • 15:00 záverečné 4. kolo, US Open

Športové lezenie

  • 19:00 lead - finále muži, ženy, World Climbing Series

Džudo

  • 4:00 turnaj Grand Slam

Šach

  • 10:00 záverečné 9. kolo, MSR

Strelectvo

  • 13:45 puška/pištoľ/brokové, MS juniorov v športovej streľbe
TV program: nedeľa, 21. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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