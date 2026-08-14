Šaranová si na MS najlepšie počínala s kužeľmi. Na postup do finále viacboja to nestačilo

Slovenská reprezentantka Tereza Šaranová obsadila na MS v modernej gymnastike v nemeckom Frankfurte 71. miesto v kvalifikácii viacboja.
Za tri najlepšie zostavy nazbierala kumulované skóre 65,450 bodu a v konkurencii 93 klasifikovaných gymnastiek sa neprebojovala do piatkového finále pre najlepšiu osemnástku.
Devätnásťročná Šaranová absolvovala vo štvrtok druhú časť kvalifikácie. Za zostavu so stuhou získala 20,650 bodu a obsadila konečné 74. miesto.
Výraznejšie sa jej darilo s kužeľmi, za ktoré dostala 22,950 bodu a skončila na 62. priečke. Išlo o jej najvyššie hodnotenie zo štyroch náčiní na šampionáte.
„Kužele boli posledná zostava tejto súťaže. Vyvíjala som na ne vnútorne najmenší tlak a myslím si, že to bolo vidno aj na samotnej zostave,“ uviedla Šaranová pre Slovenskú gymnastickú federáciu (SGF).
V zostave však urobila dve výraznejšie chyby, ktoré ju pripravili o vyššie bodové hodnotenie.
V stredajšej časti kvalifikácie dostala Šaranová za loptu 21,050 bodu a skončila na 69. mieste, za obruč získala 21,450 bodu a obsadila 76. priečku.
Do viacboja sa započítavali tri najvyššie známky, takže Slovenke sa rátali výsledky z lopty, obruče a kužeľov.
Slovenská účasť na MS pokračuje v sobotu kvalifikáciou spoločných skladieb, v ktorej sa predstavia Nina Cillingová, Natália Gašparová, Veronika Ivanová, Paula Šošková a Timea Žiaková.