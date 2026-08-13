Potocká zabojuje na ME o medailu. Športový program na dnes (14. august)

Športový program na piatok, 14. augusta
Futbal
- 17:00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – MFK Bytča, 4. kolo MONACObet ligy
- 19:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Zvolen, 4. kolo MONACObet ligy
Tenis
- Turnaj WTA v Cincinnati
- Turnaj ATP v Cincinnati
Atletika
- 11:33 kvalifikácie a rozbehy (štafeta 4X400 m žien /účasť SR/), ME v atletike 2026
- 19:35 finálový večer V. súťažného dňa, ME v atletike 2026
Basketbal
- 14:00 Semifinále a skupina o 5.-7. miesto, B-divízia ME hráčok do 16 rokov
Volejbal
- 17:00 Slovensko - Austrália, prípravný zápas pred ME
Plávanie
- 9:30 Rozplavby, ME v Paríži /účasť SR/
- 18:30 Semifinále a finále, ME v Paríži /účasť SR/
- 18:30 Finále 100 m motýlik, ME v Paríži /Tamara Potocká/
Golf
- 7:45 Finálové kolo, Ladies Slovak Golf Open 2026
Moderná gymnastika
- 16:00 Finále viacboja jednotlivkýň, MS vo Frankfurte nad Mohanom /účasť SR/
Športová gymnastika
- 18:00 Kvalifikácia junioriek, 4. skupina, ME žien a junioriek v Záhrebe /účasť SR/
TV program: piatok, 14. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.