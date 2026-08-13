Potocká zabojuje na ME o medailu. Športový program na dnes (14. august)

Slovenská plavkyňa Tamara Potocká.
Slovenská plavkyňa Tamara Potocká. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|14. aug 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 14. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 14. augusta

Futbal

  • 17:00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – MFK Bytča, 4. kolo MONACObet ligy
  • 19:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Zvolen, 4. kolo MONACObet ligy

Tenis

  • Turnaj WTA v Cincinnati
  • Turnaj ATP v Cincinnati

Atletika

Basketbal

  • 14:00 Semifinále a skupina o 5.-7. miesto, B-divízia ME hráčok do 16 rokov

Volejbal

  • 17:00 Slovensko - Austrália, prípravný zápas pred ME

Plávanie

  • 9:30 Rozplavby, ME v Paríži /účasť SR/
  • 18:30 Semifinále a finále, ME v Paríži /účasť SR/
  • 18:30 Finále 100 m motýlik, ME v Paríži /Tamara Potocká/

Golf

  • 7:45 Finálové kolo, Ladies Slovak Golf Open 2026

Moderná gymnastika

  • 16:00 Finále viacboja jednotlivkýň, MS vo Frankfurte nad Mohanom /účasť SR/

Športová gymnastika

  • 18:00 Kvalifikácia junioriek, 4. skupina, ME žien a junioriek v Záhrebe /účasť SR/

TV program: piatok, 14. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Slovenská plavkyňa Tamara Potocká.
    Slovenská plavkyňa Tamara Potocká.
    Potocká zabojuje na ME o medailu. Športový program na dnes (14. august)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Potocká zabojuje na ME o medailu. Športový program na dnes (14. august)