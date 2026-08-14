Vyvrcholenie ME v atletike, Arsenal a City v boji o trofej či derby o Žitný ostrov (TV tipy na víkend)

Fotka zo zápasu Manchester City - Arsenal.
Fotka zo zápasu Manchester City - Arsenal. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|14. aug 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Cez víkend pokračuje nová sezóna Niké ligy a druhej ligy. Vo štvrtom kole Trnava privíta Michalovce, Slovan doma odohrá zápas proti Ružomberku, Žilina pocestuje do Banskej Bystrici, Skalica hostí Košice, Podbrezová vyzve Trenčín a víkend vyvrcholí v derby zápase Komárna s Dunajskou Stredou

V Anglicku sa odohrá klasický boj o Community Shield, v ktorom vyzve úradujúci majster Premier League Arsenal víťaza FA Cupu Manchester City.

Atléti z celej Európy počas týždňa súťažia na majstrovstvách Európy v Birminghame. Slovensko reprezentuje spolu 23 športovcov na čele s Emmou Zapletalovou. Cez víkend spoznáme mená majstrov Európy v posledných disciplínach.

Počas víkendu vyvrcholia aj majstrovstvá Európy v plávaní či plážovom volejbale.

Šípkari sa počas víkendu stretnú na turnaji Masters na Novom Zélande.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Tenisti a tenistky tento piatok odštartovali turnaj v americkom Cincinnati.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (14. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plávanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plážový volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (15. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plávanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plážový volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (16. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plávanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plážový volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    Vyvrcholenie ME v atletike, Arsenal a City v boji o trofej či derby o Žitný ostrov (TV tipy na víkend)
    dnes 08:00
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