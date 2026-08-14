Vyvrcholenie ME v atletike, Arsenal a City v boji o trofej či derby o Žitný ostrov (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračuje nová sezóna Niké ligy a druhej ligy. Vo štvrtom kole Trnava privíta Michalovce, Slovan doma odohrá zápas proti Ružomberku, Žilina pocestuje do Banskej Bystrici, Skalica hostí Košice, Podbrezová vyzve Trenčín a víkend vyvrcholí v derby zápase Komárna s Dunajskou Stredou
V Anglicku sa odohrá klasický boj o Community Shield, v ktorom vyzve úradujúci majster Premier League Arsenal víťaza FA Cupu Manchester City.
Atléti z celej Európy počas týždňa súťažia na majstrovstvách Európy v Birminghame. Slovensko reprezentuje spolu 23 športovcov na čele s Emmou Zapletalovou. Cez víkend spoznáme mená majstrov Európy v posledných disciplínach.
Počas víkendu vyvrcholia aj majstrovstvá Európy v plávaní či plážovom volejbale.
Šípkari sa počas víkendu stretnú na turnaji Masters na Novom Zélande.
Tenisti a tenistky tento piatok odštartovali turnaj v americkom Cincinnati.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (14. august)
Sobota (15. august)
Nedeľa (16. august)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.