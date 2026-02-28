Londýnske derby či šláger v Ríme a Marseille. Športový program na dnes (1. marec)

Športový program na nedeľu, 1. marec
Futbal
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 18. kolo MONACObet ligy
- 10:30 MŠK Žilina B - FK Pohronie, 18. kolo MONACObet ligy
- 10:30 OFK Dynamo Malženice - FC Petržalka, 18. kolo MONACObet ligy
- 11:00 Slávia TU Košice - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 18. kolo MONACObet ligy
- 13:00 MFK Karviná - 1. FC Slovácko, 24. kolo českej ligy
- 15:30 FC Zlín - Viktoria Plzeň, 24. kolo českej ligy
- 18:30 Sigma Olomouc - Bohemians Praha, 24. kolo českej ligy
- 15:30 VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg, 24. kolo Bundesligy
- 17:30 Eintracht Frankfurt - SC Freiburg, 24. kolo Bundesligy
- 19:30 Hamburger SV - RB Lipsko, 24. kolo Bundesligy
- 12:30 US Cremonese - AC Miláno, 27. kolo Serie A
- 15:00 US Sassuolo - Atalanta Bergamo, 27. kolo Serie A
- 18:00 FC Turín - Lazio Rím, 27. kolo Serie A
- 20:45 AS Rím - Juventus Turín, 27. kolo Serie A
- 15:00 Paríž FC - OGC Nice, 24. kolo Ligue 1
- 17:15 OSC Lille - FC Nantes, 24. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Lorient - AJ Auxerre, 24. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Metz - Stade Brest, 24. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Marseille - Olympique Lyon, 24. kolo Ligue 1
- 15:00 Manchester United - Crystal Palace, 28. kolo Premier League
- 15:00 FC Brighton - Nottingham Forest, 28. kolo Premier League
- 15:00 FC Fulham - Tottenham Hotspur, 28. kolo Premier League
- 17:30 FC Arsenal - FC Chelsea, 28. kolo Premier League
- 14:00 CF Elche - Espanyol Barcelona, 26. kolo La Ligy
- 16:15 CF Valencia - CA Osasuna, 26. kolo La Ligy
- 18:30 Real Betis - FC Sevilla, 26. kolo La Ligy
- 21:00 FC Girona - Celta Vigo, 26. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks, NHL
- 0:00 Columbus Blue Jackets - New York Islanders, NHL
- 1:00 Los Angeles Kings - Calgary Flames, NHL
- 1:00 Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Washington Capitals, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Nashville Predators, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Vancouver Canucks, NHL
- 19:00 Pittsburgh Penguins - Vegas Golden Knights, NHL
- 22:00 San Jose Sharks - Winnipeg Jets, NHL
- 22:00 Utah Mammoth - Chicago Blackhawks, NHL
- 23:00 Minnesota Wild - St. Louis Blues, NHL
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HK Poprad, 52. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice, 52. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HKM Zvolen - HK Nitra, 52. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín, 52. kolo Tipsport ligy
- 17:00 Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce, 52. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HC Prešov - HK Spišská Nová Ves, 52. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HK Skalica - HC MUŠLA Topoľčany, štvrťfinále play off Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 HC 19 Humenné - HC Nové Zámky, štvrťfinále play off Tipos SHL
- 17:00 HK Žiar nad Hronom - TSS GROUP Dubnica, štvrťfinále play off Tipos SHL
- 17:00 HK TAM Levice - MHA Martin, štvrťfinále play off Tipos SHL
- 15:00 Rytíři Kladno - HC Kometa Brno, 50. kolo českej extraligy
- 15:00 HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary, 50. kolo českej extraligy
- 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha, 50. kolo českej extraligy
- 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc, 50. kolo českej extraligy
- 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov, 50. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 50. kolo českej extraligy
- 17:00 Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav, 50. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaje ATP v Dubaji, Santiagu a Acapulcu
- Turnaje WTA v Meride a Austine
Lyžovanie
- 10:15 super-G žien, Svetový pohár v Soldeu /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 11:45 super-G muži, Svetový pohár v Garmisch-Partenkirchene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Bežecké lyžovanie
- 12:30 muži 20 km skiatlon, Svetový pohár vo Falune /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:05 ženy 20 km skiatlon, Svetový pohár vo Falune
Skoky na lyžiach
- 12:00 kvalifikácia mužov, Svetový pohár v Kulme
- 13:30 hlavná súťaž mužov, Svetový pohár v Kulme
- 14:00 kvalifikácia žien, Svetový pohár v Hinzenbach
- 15:20 hlavná súťaž žien, Svetový pohár v Hinzenbach
Sánkovanie
- 14:00 Svetový pohár v St. Moritzi
Basketbal
- 15:00 BK AS Trenčín - BK ŠK UMB Banská Bystrica, nadstavbová časť Tipos extraligy
Volejbal
- 17:30 VA UNIZA Žilina - VK Slovan Bratislava, nadstavbová časť Niké extraligy
Motorizmus
- 9:00 MotoGP - VC Thajska
Atletika
- 1:10 Tokijský maratón
Strelectvo
- 6:00 vzduchová puška mix - kvalifikácia [Demjén Pešková, Novotná, Jány, Šulek], ME disciplíny na 10 m
- 9:00 vzduchová puška mix - finále, ME disciplíny na 10 m
- 10:45 vzduchová pištoľ muži - kvalifikácia [Baláž, Copák, Kostúr, Tužinský], ME disciplíny na 10 m
- 15:00 vzduchová pištoľ muži - finále, ME disciplíny na 10 m
Biatlon
- 10:30 vytrvalostné preteky kadetiek na 10 km v Arberi
- 14:30 vytrvalostné preteky junioriek na 12,5 km v Arberi
TV program: nedeľa, 1. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.